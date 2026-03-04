"NE MOGU OČIMA DA SE VIDE" Vukadinović o svađama blokadera: Ima čarki na lokalu, teško zamisliti da će se složiti na republičkom nivou
ĐORĐE Vukadinović izjavio je da blokaderi, plenumaši, opozicija, očima ne mogu da se vide, ni na lokalu ni na nivou Republike.
- S obzirom na sukobe i svađe između opozicije i studenata, bolje je da idu u 3 kolone na izbore! Oni ne mogu da se dogovore oko jedne liste u jednoj opštini gde su i inače slabi a vlast jaka u većini opština, tako da mi je teško da mogu da zamislim da mogu da se slože na republičkom nivou - kazao je Vukadinović tokom gostovanja na RTS-u.
Dodao je i da je "dobro što će na lokalnim izborima biti referendumska atmosfera, osim ako opozicija i studenti nešto ne zabrljaju...A već ima čarki na lokalu."
