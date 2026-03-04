Politika

"NE MOGU OČIMA DA SE VIDE" Vukadinović o svađama blokadera: Ima čarki na lokalu, teško zamisliti da će se složiti na republičkom nivou

В. Н.

04. 03. 2026. u 08:43

ĐORĐE Vukadinović izjavio je da blokaderi, plenumaši, opozicija, očima ne mogu da se vide, ni na lokalu ni na nivou Republike.

НЕ МОГУ ОЧИМА ДА СЕ ВИДЕ Вукадиновић о свађама блокадера: Има чарки на локалу, тешко замислити да ће се сложити на републичком нивоу

Foto: Printskrin

- S obzirom na sukobe i svađe između opozicije i studenata, bolje je da idu u 3 kolone na izbore! Oni ne mogu da se dogovore oko jedne liste u jednoj opštini gde su i inače slabi a vlast jaka u većini opština, tako da mi je teško da mogu da zamislim da mogu da se slože na republičkom nivou - kazao je Vukadinović tokom gostovanja na RTS-u.

Dodao je i da je "dobro što će na lokalnim izborima biti referendumska atmosfera, osim ako opozicija i studenti nešto ne zabrljaju...A već ima čarki na lokalu."

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RECEPT OPROBAN U AVGANISTANU Tramp njih zove u pomoć protiv Irana: Izaći će iz senke i dići se na ustanak... (FOTO)
Svet

0 0

RECEPT OPROBAN U AVGANISTANU Tramp njih zove u pomoć protiv Irana: "Izaći će iz senke i dići se na ustanak..." (FOTO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je u nedelju telefonski razgovarao sa kurdskim liderima u Iraku o američko-izraelskom ratu sa Iranom i mogućem daljem razvoju događaja, potvrdila su tri izvora upoznata sa pozivima za američki portal Aksios. Tramp je kontaktirao lidere dve glavne kurdske frakcije u Iraku - Masuda Barzanija i Bafela Talabanija - dan nakon što je bombardovanje počelo u subotu.

03. 03. 2026. u 17:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET U ŠOKU! Evo šta su uradile fudbalerke Irana na prvoj međunarodnoj utakmici otkako su Amerika i Izrael napali njihovu zemlju (VIDEO)

CEO SVET U ŠOKU! Evo šta su uradile fudbalerke Irana na prvoj međunarodnoj utakmici otkako su Amerika i Izrael napali njihovu zemlju (VIDEO)