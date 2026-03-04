Nesreće

PROGLAŠENA TRODNEVNA ŽALOST U SJENICI: Policajka koja je poginula u saobraćajnoj nesreći radila na bezbednosti u saobraćaju

В.Н.

04. 03. 2026. u 11:00

CELA Sjenica je u suzama nakon što su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći nastradale majka Edisa Karišik (44) i kćerka Lejla Karišik (12), dok se sinu starom devet godina lekari u Beogradu bore za život. Povodom ove tragedije u Sjenici su proglašena tri dana žalosti.

ПРОГЛАШЕНА ТРОДНЕВНА ЖАЛОСТ У СЈЕНИЦИ: Полицајка која је погинула у саобраћајној несрећи радила на безбедности у саобраћају

Foto: Društvene mreže

Do teške saobraćajne nesreće u Sjenici došlo je kada je vozač "škode" izgubio kontrolu i izleteo sa kolovoza na trotoar, na kom se u tom trenutku kretala majka sa dvoje dece.

- Ovo je zaista prava tragedija, koja je pogodila svakog ne samo u Sjenici već i u čitavoj Srbiji. Nadamo se da će dečak biti dobro. Zbog pogibije majke i kćerke u Sjenici će danas, sutra i prekosutra biti dani žalosti - potvrdio je zamenik predsednice opštine Sjenica Radiša Knežević.

Vozač A.K. se odmah zaustavio na mestu nesreće i priveden je u stanicu policije.

Poginula žena inače je bila zaposlena u Policijskoj upravi Novi Pazar i tokom svog rada bila je angažovana upravo na promociji spore i bezbedne vožnje, kako bi broj saobraćajnih nezgoda bio smanjen na minimum.

Dečaku se bore za život

Na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe izgubile život, dok se trećoj lekari bore za život.

(Blic)

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RECEPT OPROBAN U AVGANISTANU Tramp njih zove u pomoć protiv Irana: Izaći će iz senke i dići se na ustanak... (FOTO)
Svet

0 0

RECEPT OPROBAN U AVGANISTANU Tramp njih zove u pomoć protiv Irana: "Izaći će iz senke i dići se na ustanak..." (FOTO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je u nedelju telefonski razgovarao sa kurdskim liderima u Iraku o američko-izraelskom ratu sa Iranom i mogućem daljem razvoju događaja, potvrdila su tri izvora upoznata sa pozivima za američki portal Aksios. Tramp je kontaktirao lidere dve glavne kurdske frakcije u Iraku - Masuda Barzanija i Bafela Talabanija - dan nakon što je bombardovanje počelo u subotu.

03. 03. 2026. u 17:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RASKINUO UGOVOR: Evo ko je za Milana Stankovića platio 50.000 evra da izađe iz Granda

RASKINUO UGOVOR: Evo ko je za Milana Stankovića platio 50.000 evra da izađe iz "Granda"