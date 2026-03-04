PROGLAŠENA TRODNEVNA ŽALOST U SJENICI: Policajka koja je poginula u saobraćajnoj nesreći radila na bezbednosti u saobraćaju
CELA Sjenica je u suzama nakon što su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći nastradale majka Edisa Karišik (44) i kćerka Lejla Karišik (12), dok se sinu starom devet godina lekari u Beogradu bore za život. Povodom ove tragedije u Sjenici su proglašena tri dana žalosti.
Do teške saobraćajne nesreće u Sjenici došlo je kada je vozač "škode" izgubio kontrolu i izleteo sa kolovoza na trotoar, na kom se u tom trenutku kretala majka sa dvoje dece.
- Ovo je zaista prava tragedija, koja je pogodila svakog ne samo u Sjenici već i u čitavoj Srbiji. Nadamo se da će dečak biti dobro. Zbog pogibije majke i kćerke u Sjenici će danas, sutra i prekosutra biti dani žalosti - potvrdio je zamenik predsednice opštine Sjenica Radiša Knežević.
Vozač A.K. se odmah zaustavio na mestu nesreće i priveden je u stanicu policije.
Poginula žena inače je bila zaposlena u Policijskoj upravi Novi Pazar i tokom svog rada bila je angažovana upravo na promociji spore i bezbedne vožnje, kako bi broj saobraćajnih nezgoda bio smanjen na minimum.
Dečaku se bore za život
Na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe izgubile život, dok se trećoj lekari bore za život.
(Blic)
