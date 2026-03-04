NASTAVLjAJU se vazdušni udari na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, dok iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze i diplomatska predstavništva u regionu.

Iran saopštio da još nije upotrebio svoje najnaprednije oružje

Ministarstvo odbrane Irana saopštilo je da je ta zemlja spremna za dugotrajan sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, ali da do sada nije iskoristila svo svoje najsavremenije naoružanje.

Portparol tog ministarstva Reza Talaei-Nik rekao je za iranske medije da Teheran "ima kapacitet da se odupre i vodi ofanzivnu odbranu duže nego što je neprijatelj planirao za ovaj nametnuti rat".

- Ne nameravamo da rasporedimo sve naše napredno oružje i opremu u prvim danima sukoba - naglasio je on.

Francuska ulazi u obračun? Borbeni avioni u Emiratima, nosač aviona kreće ka žarištu Bliskog istoka

Francuska je rasporedila borbene avione Rafal u Ujedinjene Arapske Emirate sa zadatkom da štite svoje vojne baze u tom području, potvrdio je juče ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

Šansa za kompanije iz SAD: Obustava proizvodnje u Kataru otvara prostor američkom gasu

Američke kompanije koje izvoze prirodni gas mogle bi značajno da profitiraju nakon velikog poremećaja u globalnom snabdevanju izazvanog eskalacijom sukoba na Bliskom istoku, prenosi CNBC.

Još jedna zemlja se uključuje u rat na Bliskom istoku? Raketne jedinice raspoređene, tiha mobilizacija počela pre napada na Iran

Sirijsko ministarstvo odbrane je saopštilo da je pojačalo svoju granicu sa Libanom, a osam sirijskih i libanskih izvora navelo je da to uključuje raspoređivanje raketnih jedinica i hiljada vojnika, dok se sukob širi u regionu, uključujući i borbe Izraela i Hezbolaha u Libanu.

"Udari SAD i Izraela krše međunarodno pravo" Makron: Iran snosi odgovornost

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je sinoć da su udari Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran izvršeni uz kršenje međunarodnog prava, ali i istakao da nema razloga žaliti "diktatore koji pucaju na svoj narod".

Lokacije CIA u Iraku i Saudijskoj Arabiji pogođene dronovima

Lokacije Centralne obaveštajne agencije (CIA) Sjedinjenih Američkih Država u Iraku i Saudijskoj Arabiji napadnute su dronovima u poslednja dva dana, prema izvorima upoznatim sa situacijom.

Dva drona pogodila su lokaciju u Iraku, gde u tom trenutku nije bilo američkog osoblja, javio je danas CBS.

Nije bilo žrtava na lokaciji u Saudijskoj Arabiji, rekli su izvori. CIA i ambasada Saudijske Arabije u Vašingtonu nisu komentarisale napade.

Iranski ratni brod potonuo kod Šri Lanke

Mornarica i vazduhoplovstvo Šri Lanke poslati su da spasu iranske mornare nakon što je njihov brod počeo da tone blizu ostrva, saopštile su vlasti Šri Lanke. Ministar spoljnih poslova Vidžita Herat rekao je parlamentu da je u zoru primljen signal za pomoć sa broda IRIS Dena. Navodno se na brodu nalazi oko 180 ljudi.

Herat je dodao da je 30 povređenih mornara prevezeno u bolnicu u šrilankanskoj luci Gale. Uzrok potonuća još nije poznat. Jedan opozicioni poslanik pitao je da li je brod pogođen u okviru američko-izraelskih napada na Iran, ali nije bilo zvaničnog odgovora.

Dronovi su napali zgradu CIA u Iraku, objavio je CBS , pozivajući se na obaveštajne izvore

„Tokom protekla dva dana, objekti CIA u Iraku i Saudijskoj Arabiji napadnuti su bespilotnim letelicama. Irački objekat su pogodile dve dron letelice“, navodi se u izveštaju.

IDF: Više od 250 meta pogođeno u Libanu otkako je Hezbolah napao Izrael

Kopija TEL AVIV, 4. mart (Tanjug) - Izraelska vojska (IDF) danas je objavila da je pogodila više od 250 meta u Libanu otkako je libanska militantna grupa Hezbolah napala Izrael u ponedeljak. Mete, kako je navedeno u saopštenju, uključivale su „visoke terorističke operativce, raketne bacače, skladišta oružja i štabove koji pripadaju Hezbolahu i drugim terorističkim grupama“, izveštava Tajms of Izrael.

Sinoć su snage IDF-a ciljale komandni centar Hezbolaha u oblasti Nabatijeh, kao i druge lokacije koje pripadaju toj grupi na jugu Libana, dodala je izraelska vojska u saopštenju. Tokom noći, raketni bacač koji je Hezbolah koristio za ispaljivanje tri rakete na Tel Aviv i Haifu je takođe uništen, prema IDF-u.

U južnom Libanu, vojska procenjuje da je oko 300.000 libanskih civila evakuisano iz svojih sela nakon što im je IDF naredio da napuste ta područja. Izraelske odbrambene snage su sinoć izdale upozorenja na evakuaciju za više od desetak drugih sela u južnom Libanu, prema pisanju lista „Tajms of Izrael“.

Internet u Iranu potpuno isključen više od 84 sata Kopija

Internet u Iranu je potpuno isključen više od 84 sata, prema međunarodnoj službi za praćenje interneta NetBlocks. „Podaci sa mreže pokazuju da je Iran isključen sa interneta više od 84 sata“, objavio je NetBlocks na društvenoj mreži Iks, upozoravajući da je „pristup otvorenom internetu spas u vremenima krize, a prekid interneta pokazuje nepoštovanje prava javnosti da ostane informisana i da se angažuje u budućnosti svoje zemlje“.

U subotu, 28. februara, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su niz udara na ciljeve u Iranu, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve. Iran je odgovorio raketnim udarima na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Stiže žestok odgovor Irana: IRGC kreće u kopnene napade - Tri velike operacije kao odgovor na američko-izraelska dejstva

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su njihove kopnene snage pokrenule tri velike operacije kao odgovor na američko-izraelske napade protiv Irana.

Izrael brutalno pretio novom vođi Irana: Svaki lider biće meta

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će svaki lider koga iranski režim postavi da zameni ubijenog ajatolaha Alija Hamneija biti "nedvosmislena meta za eliminaciju".

Izbor novog vrhovnog vođe

Izabrano veće viših sveštenika sastaje se virtuelno kako bi izabralo novog vrhovnog vođu Irana, nakon što je Hamnei ubijen u početnim američko-izraelskim napadima u subotu. Hamnei nije ostavio zvanično imenovanog naslednika.

I Izrael i SAD tvrde da bi njihovi napadi mogli da stvore uslove da iranski narod uspostavi demokratsku vladavinu i obnovi mir u regionu. Istovremeno, američki predsednik Donald Tramp pomenuo je mogućnost scenarija sličnog onom u Venecueli - gde su američke snage zarobile predsednika, ali su ostavile veliki deo administracije zemlje na vlasti.

Iran: Počinje nova faza operacije „Pravo obećanje 4“

Iranski korpus revolucionarne garde objavio je da je petog dana rata na Bliskom istoku lansirao oko 40 raketa na američke i izraelske ciljeve. „17. faza operacije „Pravo obećanje 4“ sprovedena je pre nekoliko sati, tokom koje su Vazduhoplovne snage Iranskog korpusa islamske revolucionarne garde lansirale 40 raketa na američke i cionističke ciljeve“, navodi se u saopštenju emitovanom na državnoj televiziji, bez navođenja dodatnih detalja.

EKSPLOZIJE TRESLE RIJAD: Saudijci oborili rakete i 9 dronova - meta bila američka vojna baza? (VIDEO)

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je vojska te zemlje presrela dve krstareće rakete južno od prestonice Rijada, javljaju Rojters i AFP.

"Potapamo celu iransku mornaricu" Američki admiral: Uništili smo 17 iranskih brodova i podmornicu (VIDEO)

Američka vojska je uništila 17 iranskih brodova, uključujući podmornicu, u okviru vojne kampanje protiv Irana u kojoj učestvuju desetine hiljada vojnika, objavio je u video poruci admiral Bred Kuper, komandant američkih snaga na Bliskom istoku.

Irak: Dron oboren u blizini međunarodnog aerodroma u Bagdadu

Iračke vlasti su objavile da je dron oboren u blizini međunarodnog aerodroma u Bagdadu bez žrtava ili štete, izveštava Anadolija. U saopštenju koje je prenela Iračka novinska agencija (INA), Irak tvrdi da je dron presretnut na spoljnim ivicama perimetra aerodroma. General-potpukovnik Saad Man opisao ga je kao malu bespilotnu letelicu i potvrdio da nisu prijavljeni ljudski ili materijalni gubici. Nisu objavljeni dodatni detalji.

Eksplozije i u Erbilu

Ovaj razvoj događaja usledio je nakon što su se ranije čule eksplozije u Erbilu na severu Iraka, nakon napada dronom usmerenog na američki konzulat i gradski aerodrom, gde su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane. Dronovi su presretnuti, bez potvrđenih izveštaja o njihovom ukupnom broju.

Avion sa nešto više od 70 evakuisanih crnogorskih državljana sleteo je u Podgoricu

Crnogorski državljani koji su bili u Egiptu i Jordanu turistički su stigli avionom. Ministar finansija Crne Gore, Novica Vuković, rekao je da se nastavljaju aktivnosti kako bi se vratilo još oko 200 putnika koji su izrazili želju da dođu u sredu i četvrtak.

„Sada apsolutno nastavljamo naše aktivnosti, imamo i dodatna sredstva da vratimo oko 200 putnika sa Bliskog istoka u našu zemlju. Ministarstvo spoljnih poslova je imalo saradnju na najvišem nivou i građani su locirani na najbolji način, barem oni koji žele da se vrate“, rekao je Vuković, prenela je RTCG.

Ko kontroliše Ormuski moreuz?

Iranska Revolucionarna garda je jutros objavila da kontroliše Ormuski moreuz, ključnu brodsku rutu za naftu i gas, i upozorila da bi svaki brod koji pokuša da prođe kroz plovni put mogao biti oštećen raketama ili zalutalim dronovima, javila je agencija Frans pres. „Trenutno je Ormuski moreuz pod punom kontrolom mornarice Islamske Republike“, rekao je zvaničnik mornarice Revolucionarne garde Mohamed Akbarzadeh u saopštenju koje je prenela novinska agencija Fars.

Tvrdnje SAD: Nema iranskih brodova na moru

Ali admiral Bred Kuper iz Centralne komande SAD (CENTCOM) suprotstavio se iranskim tvrdnjama, rekavši samo nekoliko sati ranije da SAD potapaju celu iransku mornaricu i da su već uništile 17 iranskih brodova. „Decenijama je iranski režim uznemiravao međunarodnu plovidbu. Danas nema nijednog iranskog broda na moru u Arapskom zalivu, Ormuskom moreuzu ili Omanskom zalivu“, rekao je on.

Tramp razmatra praćenje tankera kroz moreuz

Američka mornarica bi mogla da počne da prati tankere za naftu kroz Ormuski moreuz ako je potrebno, rekao je u utorak predsednik Donald Tramp, u jednom od do sada najagresivnijih poteza administracije u pokušaju da obuzda rast cena energije izazvan ratom. U svom brifingu, admiral Kuper je takođe rekao da je broj napada izvršenih u prvih 24 sata rata protiv Irana, u subotu, bio skoro dvostruko veći od napada „šoka i strahopoštovanja“ na Irak 2003. godine, i da je do sada u Iranu pogođeno skoro 2.000 meta.

Mete u predgrađima Bejruta

Veliki crni stub dima mogao se videti u južnim predgrađima libanske prestonice Bejruta, prema snimcima novinske agencije Rojters. Ovo se dogodilo nakon što je izraelska vojska izdala hitno upozorenje stanovnicima da evakuišu južna predgrađa grada Dahije, posebno naselje Haret Hreik.

„Nalazite se u neposrednoj blizini objekata Hezbolaha protiv kojih će IDF (Izraelske odbrambene snage) delovati“, rekao je portparol IDF-a Avičaj Adrei u objavi na X mreži.

#عاجل ‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث

⭕لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله.

⭕من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه… pic.twitter.com/QO4GHTotlS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 4, 2026

„Vazduhoplovne snage nastavljaju da napadaju vazdušne kapacitete iranskog režima, ciljajući iranske vojnike koji su aktivirali sisteme protivvazdušne odbrane protiv svojih aviona, kao i lovac MiG-17 koji pripada iranskoj vojsci“, napisao je ranije.

#عاجل سلاح الجو يواصل ضرب القدرات الجوية للنظام الإيراني:

❌استهداف جنود ايرانيين قاموا بتفعيل أنظمة دفاع جوي ضد طائرات سلاح الجو

❌استهداف طائرة حربية من نوع M17 تابعة للجيش الايراني pic.twitter.com/QLdnyKtd7x — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 4, 2026

Hotel u Bejrutu uništen u izraelskom napadu

Novi snimci se pojavljuju iz libanske prestonice Bejruta dok izraelski napadi nastavljaju da pogađaju grad. Snimci prikazuju teško oštećenu fasadu hotela u Hazmijehu, istočno od centra grada.

SAD u pregovorima sa Kurdima o potencijalnoj vojnoj operaciji u Iranu

Iranske kurdske milicije su se poslednjih dana konsultovale sa Sjedinjenim Državama o tome da li i kako da napadnu iranske snage bezbednosti u zapadnom delu zemlje, prema tri izvora upoznata sa situacijom. Iranska kurdska koalicija grupa sa sedištem na iransko-iračkoj granici u poluautonomnom regionu iračkog Kurdistana trenirala je za izvođenje takvog napada u nadi da će oslabiti vojsku zemlje, dok Sjedinjene Države i Izrael gađaju iranske mete bombama i raketama.

Cilj bi bio da se stvori prostor za Irance koji se protive islamskom režimu da se pobune sada kada su vrhovni vođa Ali Hamnei i drugi visoki zvaničnici ubijeni od početka američko-izraelskog napada u subotu, kažu dva izvora. Konačna odluka o operaciji i njenom mogućem vremenu još nije doneta, dodaju izvori, koji su govorili pod uslovom anonimnosti kako bi slobodno razgovarali o osetljivom vojnom planiranju.

Grupe su zatražile američku vojnu podršku, a irački lideri u Erbilu i Bagdadu su takođe poslednjih dana bili u kontaktu sa Trampovom administracijom, kažu oni. Dva izvora kažu da snage pregovaraju sa Sjedinjenim Državama o pomoći CIA-e u obezbeđivanju oružja. CNN je prvi izvestio o učešću CIA-e u tim grupama i potencijalnoj kopnenoj operaciji. Aksios je ove nedelje saopštio da je američki predsednik Donald Tramp obavio telefonski razgovor sa dvojicom najviših lidera iračkog Kurdistana.

Rojters ne može nezavisno da potvrdi obim učešća CIA-e u planiranju operacije, da li je omogućila isporuku oružja ili da li su neke američke snage planirale da uđu u Iran sa kurdskim grupama. CIA odbija da komentariše. Bela kuća i Pentagon nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar. Kurdska regionalna vlada nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Pet ljudi je poginulo u izraelskom napadu na Liban, potraga za nestalima u ruševinama

Izraelske rakete su jutros pogodile četvorospratnu stambenu zgradu u libanskom gradu Balbek, ubivši najmanje pet ljudi i ranivši 15, dok se tri vode kao nestale, javili su libanski državni mediji. Interventni timovi rade na spasavanju porodica ispod ruševina, javila je libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA). „Suočavamo se sa neprijateljem koji čini svoje zločine sa ili bez razloga.

Samo civilne porodice bile su smeštene u ovom stambenom kompleksu, gde je neprijatelj počinio ovaj masakr“, rekao je gradonačelnik Balbeka, advokat Ahmad Zuhair Al-Tufajli, koji je posetio mesto napada. Ranije je libansko Ministarstvo zdravlja izvestilo o vazdušnom napadu u Aramunu, južno od prestonice Bejruta, u kojem je poginulo najmanje šest ljudi. NNA je takođe izvestila o napadima na hotel u Hazmiji, blizu Bejruta, i na jugu Libana.

Izraelska vojna akcija u Libanu nastavljena je jutros, izveštava CNN. Izraelska vojska je u sredu ujutru objavila novu naredbu za evakuaciju više od desetak libanskih sela i gradova, upozoravajući da su napadi neizbežni. Lista uključuje mesta uglavnom na jugu Libana, gde je izraelska vojska ciljala položaje Hezbolaha.

Iranska revolucionarna garda: Imamo punu kontrolu nad Ormuskim moreuzom

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGK) danas je objavio da ima „punu kontrolu“ nad Ormuskim moreuzom, ključnom transportnom rutom za naftu i gas, i upozorio da svaki brod koji pokuša da prođe rizikuje oštećenje od raketa ili zalutalih dronova.

Zvaničnik mornarice IRGK-a Mohamed Akbarzadeh rekao je novinskoj agenciji Fars da je moreuz „trenutno pod punom kontrolom mornarice Islamske Republike“, objavio je list „Tajms of Izrael“. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, juče je izjavio da je američka mornarica spremna da prati tankere za naftu kroz ovu ključnu zalivsku brodsku rutu.

"Hvala Srbiji što nam je omogućila da se vratimo" Građani evakuisani iz Izraela sleteli na aerodrom "Nikola Tesla"

Državljani Srbije, Severne Makedonije, BiH, Crne Gore i Hrvatske, koji su evakuisani iz Izraela, stigli su u Beograd noćas, oko dva časa posle ponoći specilajnim letom Er Srbije iz Šarm el Šeika, u organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova.

Organizacija za ljudska prava: Preko 1.000 civila ubijeno u Iranu, uključujući 181 dete

Američka organizacija za ljudska prava Human Rights Activists News Agency (HRANA) objavila je da je od 28. februara u Iranu ubijeno 1.097 civila. Prema agenciji, među poginulima je 181 dete mlađe od 10 godina. Broj ranjenih civila dostigao je 5.402, uključujući 100 dece, dodaje HRANA.

Prema njihovim podacima, najmanje 104 napada izvršena su samo u poslednja 24 sata. Pogođene su vojne baze, medicinski centri i stambena područja. Agencija kaže da se trenutno istražuju još stotine prijavljenih smrtnih slučajeva.

Saudijska Arabija presrela dve krstareće rakete i devet dronova

Saudijska Arabija presrela je dve krstareće rakete u blizini centralnog grada Al-Kharj, saopštio je portparol Ministarstva odbrane te zemlje.

Ministarstvo je na mreži Iks navelo da su rakete presretnute i uništene u Al-Hardžu, preneo je En-Bi-Si.

U odvojenoj objavi, Ministarstvo odbrane je saopštilo da je devet dronova presretnuto po ulasku u vazdušni prostor Kraljevine.

UAE: Više od 1.000 napada iz Irana

Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je ta zemlja bila izložena više od 1.000 napada iz Irana.

Resorno ministarstvo je istaklo da je broj tih napada veći od onih koje su pretrpele sve ostale ciljane države, uz napomenu da UAE "nisu učestvovali u ratu i nisu dozvolili korišćenje svoje teritorije, teritorijalnih voda ili vazdušnog prostora za bilo kakav napad na Iran", preneo je En-Bi-Si.

"U tom smislu, UAE potvrđuju svoje pravo na samoodbranu, kako je garantovano međunarodnim pravom i Poveljom Ujedinjenih nacija", navedeno je u saopštenju Ministarstva.

Rubio: U napadima na Iran idemo ispred rasporeda, tek ćemo pokrenuti napade

Sjedinjene Američke Države u napadima na Iran idu "ispred rasporeda" i "tek će pokrenuti" napade na zemlju u "narednih nekoliko sati i dana", izjavio je sinoć američki državni sekretar Marko Rubio.

"Zaista ćete početi da primećujete promenu u obimu i intenzitetu ovih napada, jer dve najmoćnije vazduhoplovne snage na svetu razgrađuju ovaj teroristički režim, uništavaju ga i oduzimaju mu sposobnost da preti svojim susedima ili da se sakrije iza zone imuniteta koja im omogućava da razviju svoje nuklearne ambicije", rekao je Rubio, prenosi En-Bi-Si njuz.

Kako je rekao, SAD nisu napale Iran zato što je Izrael tako nameravao, već zato što je američki predsednik Donald Tramp navodno tako odlučio.

"Odluka koju je doneo bila je da Iranu ne bude dozvoljeno da se krije iza svog programa balističkih raketa, da mu ne bude dozvoljeno da se krije iza svoje sposobnosti da sprovede ove napade", rekao je Rubio.

On je rekao da je Donald Tramp doneo odluku da napadne Iran kada je utvrdio da pregovori koji su bili u toku neće uspeti, što je u suprotnosti sa Rubiovom jučerašnjom izjavom da je napad na Iran imao odbrambenu svrhu, jer je Izrael planirao napad na Iran.

"Kada je predsednik doneo odluku da pregovori neće uspeti, da nas manipulišu u pregovorima i da je to pretnja koja nije održiva, doneta je odluka o napadu.

To sam rekao juče", rekao je Rubio, insistirajući da je "ova operacija na kraju morala da se desi".

Ranije juče, Tramp je demantovao da ga je Izrael uvukao u rat sa Iranom, navodeći da je njegovo mišljenje bilo da će Iranci prvi napasti.

Mediji prenose da u vazdušnim udarima nije pošteđen nijedan deo Teherana, a da su najviše oštećeni komunikacioni tornjevi, radiodifuzne stanice i gradski Veliki bazar.

Iran uzvraća udarima na američke baze i diplomatska predstavništva u regionu. Nakon napada dronovima, izbio je požar u konzulatu SAD u Dubaiju, ali nije bilo povređenih, potvrdio je američki državni sekretar Marko Rubio.

