"TI I JA, ZAUVEK"! Udaje se Arina Sabalenka, Novak Đoković odmah reagovao (VIDEO)

04. 03. 2026. u 08:31

NAJBOLjA teniserka sveta Arina Sabalenka zaprošena je pred početak turnira u Indijan Velsu.

Foto: Profimedia

Beloruskinja je već dugo tražila od svog momka da "pokaže prsten", a Jorgos Frangulis je poslušao.  U romantičnom ambijentu pored bazena, uz brdo cveća i sveća, poznati milioner pao je na kolena i pitao Arinu da li bi htela da bude njegova žena. Arina je odmah rekla "da".

I uz to Sabalenka je objavila je snimak romantične prosidbe uz kratak komentar:

"Ti i ja, zauvek".

Odmah su usledile čestitke sa svih strana, a među prvima se oglasio Novak Đoković, koji je u sjajnim odnosima sa najboljom teniserkom sveta. Ostavio je Novak niz srca ispod Arinine objave.

