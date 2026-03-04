"TI I JA, ZAUVEK"! Udaje se Arina Sabalenka, Novak Đoković odmah reagovao (VIDEO)
NAJBOLjA teniserka sveta Arina Sabalenka zaprošena je pred početak turnira u Indijan Velsu.
Beloruskinja je već dugo tražila od svog momka da "pokaže prsten", a Jorgos Frangulis je poslušao. U romantičnom ambijentu pored bazena, uz brdo cveća i sveća, poznati milioner pao je na kolena i pitao Arinu da li bi htela da bude njegova žena. Arina je odmah rekla "da".
I uz to Sabalenka je objavila je snimak romantične prosidbe uz kratak komentar:
"Ti i ja, zauvek".
Odmah su usledile čestitke sa svih strana, a među prvima se oglasio Novak Đoković, koji je u sjajnim odnosima sa najboljom teniserkom sveta. Ostavio je Novak niz srca ispod Arinine objave.
