MINISTAR GAŠIĆ SASTAO SE SA MINISTROM ODBRANE BELGIJE: Razmenili mišljenja o političko-bezbednosnoj situaciji u regionu i međusobnoj saradnji
MINISTAR odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa ministrom odbrane Kraljevine Belgije Teom Frankenom u Beogradu.
Ministar Gašić najpre je zahvalio ministru Frankenu na poseti Srbiji i prilici za razmenu mišljenja o političko-bezbednosnoj situaciji u regionu kao i o mogućim modalitetima za uspostavljanje saradnje u oblasti odbrane između Republike Srbije i Kraljevine Belgije.
On je, tom prilikom, naglasio da je Republika Srbija opredeljena za vojnu neutralnost i da će nastaviti da razvija i unapređuje odnose sa drugim državama i vojno-političkim savezima, u skladu sa sopstvenim interesima, a radi jačanja regionalne i nacionalne bezbednosti.
Govoreći o situaciji u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ministar odbrane ukazao je na bezbednosnu pretnju koju sa sobom nosi proces transformacije takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga u takozvane oružane snage Kosova, te naglasio da on predstavlja grubo kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojnotehničkog sporazuma.
Ministar Gašić je, tom prilikom, istakao značaj povratka oružanih snaga Kraljevine Belgije u misiju KFOR, čime se stvaraju dodatne garancije bezbednosti i opstanka srpskog stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini.
On je naglasio da će Srbija ostati posvećena procesu dijaloga i mirnom rešavanju svih pitanja te ukazao na važnost nastavka nepristrasne realizacije zadataka misije KFOR u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Tokom sastanka, dve strane su se saglasile da postoji konkretan prostor za uspostavljanje bilateralne saradnje u oblasti odbrane, u obostranom interesu.
Ministar odbrane Belgije izrazio je zadovoljstvo današnjim susretom i prilikom da se pragmatično razgovara o temama koje doprinose jačanju saradnje Srbije i Belgije, kao i konkretnim inicijativama za njeno unapređenje.
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)