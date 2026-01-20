MINISTAR GAŠIĆ SASTAO SE SA MINISTROM ODBRANE BELGIJE: Razmenili mišljenja o političko-bezbednosnoj situaciji u regionu i međusobnoj saradnji

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa ministrom odbrane Kraljevine Belgije Teom Frankenom u Beogradu.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Ministar Gašić najpre je zahvalio ministru Frankenu na poseti Srbiji i prilici za razmenu mišljenja o političko-bezbednosnoj situaciji u regionu kao i o mogućim modalitetima za uspostavljanje saradnje u oblasti odbrane između Republike Srbije i Kraljevine Belgije.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije





Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

On je, tom prilikom, naglasio da je Republika Srbija opredeljena za vojnu neutralnost i da će nastaviti da razvija i unapređuje odnose sa drugim državama i vojno-političkim savezima, u skladu sa sopstvenim interesima, a radi jačanja regionalne i nacionalne bezbednosti.

Govoreći o situaciji u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ministar odbrane ukazao je na bezbednosnu pretnju koju sa sobom nosi proces transformacije takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga u takozvane oružane snage Kosova, te naglasio da on predstavlja grubo kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojnotehničkog sporazuma.

Ministar Gašić je, tom prilikom, istakao značaj povratka oružanih snaga Kraljevine Belgije u misiju KFOR, čime se stvaraju dodatne garancije bezbednosti i opstanka srpskog stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

On je naglasio da će Srbija ostati posvećena procesu dijaloga i mirnom rešavanju svih pitanja te ukazao na važnost nastavka nepristrasne realizacije zadataka misije KFOR u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Tokom sastanka, dve strane su se saglasile da postoji konkretan prostor za uspostavljanje bilateralne saradnje u oblasti odbrane, u obostranom interesu.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Ministar odbrane Belgije izrazio je zadovoljstvo današnjim susretom i prilikom da se pragmatično razgovara o temama koje doprinose jačanju saradnje Srbije i Belgije, kao i konkretnim inicijativama za njeno unapređenje.

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja