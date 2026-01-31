AMERIKA NA KOLENIMA PRED NIKOLOM! Jokić se vratio i napravio šou, Kolorado igrao u ritmu "srpskog kola"!
NIKOLA Jokić se vratio na teren Bol Arene, a domaći navijači i organizatori potrudili su se da to bude nezaboravno veče.
Pored toga što je orgnaizovano Veče srpskog kulturnog nasleđa, Nikola je svoju fantastičnu partiju krunisao i ovacijama svih u dvorani.
Mladići i devojke u tradicionalnim narodnim nošnjama privukli su veliku pažnju američke publike, a kolo odigrano na parketu oduševilo je sve dvorani, pa je atmosfera bila toliko zarazna da su se i poznata lica iz medija spontano pridružila igri u studiju.
Što se tiče samog susreta, Denver je upisao siguran trijumf protiv Klipersa, a centralna figura večeri bio je upravo korpulentni centar poreklom iz Sombora, koji se vratio na teren posle pauze zbog povrede kolena. Srpski as je za manje od 25 minuta igre postigao 31 poen, uz 12 skokova i pet asistencija.
Inače, nakon što je izašao iz igre, Jokić je dobio stajaće ovacije svih na tribini. Velika čast koju u Americi retko kada neko dobije...
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
FUDBALSKA BOMBA! Sin Dejana Stankovića na meti evropskog velikana
31. 01. 2026. u 10:25 >> 10:45
"VIKAO SAM NA TV, ČUVA ME ONAJ ODOZGO": Jokić otkrio urnebesan razlog brzog oporavka!
31. 01. 2026. u 08:31
OVO SE ČEKALO! Poznato kada se igra meč Đoković - Alkaraz u finalu Australijan opena
31. 01. 2026. u 08:12
ČUDESNI NIKOLA JOKIĆ! Srbin se vratio na teren i napravio čudo (VIDEO)
31. 01. 2026. u 07:37
POKAZUJE SVOJ RASKOŠNI TALENAT: Drugi pik sa prošlogodišnjeg drafta bi mogao biti zvezda tima u budućnosti!
OČEKUJEMO dobro izdanje Aleksa Sara na večerašnjem susretu Vizardsa i Lejkersa koji ukrštaju koplja u Vašingtonu sat vremena posle ponoći.
30. 01. 2026. u 12:30
AUSTRALIJAN OPEN 2026: Novak Đoković ponižen kao nikada pre!
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično neočekivane.
29. 01. 2026. u 13:10
DA LI JE TRAMP ZASPAO USRED SASTANKA? "Ne! Pogledajte, bilo je prilično dosadno!" (VIDEO)
DA LI je zaspao ili mu je samo bilo dosadno? Za američkog predsednika Donalda Trampa, sve je u oku posmatrača, kaže on.
30. 01. 2026. u 10:24
Komentari (0)