AMERIKA NA KOLENIMA PRED NIKOLOM! Jokić se vratio i napravio šou, Kolorado igrao u ritmu "srpskog kola"!

NIKOLA Jokić se vratio na teren Bol Arene, a domaći navijači i organizatori potrudili su se da to bude nezaboravno veče.

FOTO: Tanjug/AP

Pored toga što je orgnaizovano Veče srpskog kulturnog nasleđa, Nikola je svoju fantastičnu partiju krunisao i ovacijama svih u dvorani.

Mladići i devojke u tradicionalnim narodnim nošnjama privukli su veliku pažnju američke publike, a kolo odigrano na parketu oduševilo je sve dvorani, pa je atmosfera bila toliko zarazna da su se i poznata lica iz medija spontano pridružila igri u studiju.

Što se tiče samog susreta, Denver je upisao siguran trijumf protiv Klipersa, a centralna figura večeri bio je upravo korpulentni centar poreklom iz Sombora, koji se vratio na teren posle pauze zbog povrede kolena. Srpski as je za manje od 25 minuta igre postigao 31 poen, uz 12 skokova i pet asistencija.

Inače, nakon što je izašao iz igre, Jokić je dobio stajaće ovacije svih na tribini. Velika čast koju u Americi retko kada neko dobije...

