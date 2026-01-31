Ekonomija

ALARM: Nemačka u velikom problemu; Merc upozorava na zastrašujući signal

Novosti online

31. 01. 2026. u 12:00

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc nazvao je porast nezaposlenosti u zemlji na više od 3 miliona ljudi alarmantnim signalom.

АЛАРМ: Немачка у великом проблему; Мерц упозорава на застрашујући сигнал

Foto: Profimedia

- Porast nezaposlenosti na preko 3 miliona ljudi je zabrinjavajući znak. Isto važi i za stečajeve preduzeća -  napisao je Merc na Iksu.

Ranije je kopredsednica Alternative za Nemačku Alis Vajdel napomenula da rastući broj stečajeve u Nemačkoj, uključujući i velika preduzeća, preti kolapsom ekonomije te evropske zemlje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKI GIGANT TONE: Boš u dubokoj krizi!
Ekonomija

0 0

NEMAČKI GIGANT TONE: Boš u dubokoj krizi!

NEMAČKI industrijski gigant Boš ulazi u 2026. godinu sa ozbiljnim problemima, a njegovi rezultati sve više liče na dijagnozu stanja cele nemačke industrije, piše „Noje Ciriher cajtung“ (NZZ) u analizi objavljenoj 30. januara 2026. godine.

31. 01. 2026. u 16:49

ZA ŽENE PREDUZETNICE I ZANATLIJE IZDVOJENO 428 MILIONA DINARA Mesarović: Čuvamo stare zanate jer su oni čuvari naše tradicije
Ekonomija

0 0

ZA ŽENE PREDUZETNICE I ZANATLIJE IZDVOJENO 428 MILIONA DINARA Mesarović: "Čuvamo stare zanate jer su oni čuvari naše tradicije"

POTPREDSEDNICA Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas nakon uručivanja rešenja za programe podsticaja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo i za razvoj starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti da je na osnovu oba programa dodeljeno 428 miliona dinara.

31. 01. 2026. u 16:16

NEMAČKI GIGANT U KRIZI: Ukida 20.000 radnih mesta
Ekonomija

0 2

NEMAČKI GIGANT U KRIZI: Ukida 20.000 radnih mesta

NEMAČKI industrijski gigant "Boš" potvrdio je planove da zatvori 20.000 radnih mesta nakon što se profit skoro prepolovio prošle godine. Objava ističe rastući pritisak na nekada dominantni proizvodni sektor i povećava pritisak na političare u Berlinu da pronađu rešenje.

31. 01. 2026. u 08:04

Politika
Tenis
Fudbal
ISTA MELANIJA! Ko je misteriozna SRPKINJA na premijeri filma prve dame? SAD u neverici - svi se pitaju jedno (VIDEO)

ISTA MELANIJA! Ko je misteriozna SRPKINjA na premijeri filma prve dame? SAD u neverici - svi se pitaju jedno (VIDEO)