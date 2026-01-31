ALARM: Nemačka u velikom problemu; Merc upozorava na zastrašujući signal

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc nazvao je porast nezaposlenosti u zemlji na više od 3 miliona ljudi alarmantnim signalom.

Foto: Profimedia

- Porast nezaposlenosti na preko 3 miliona ljudi je zabrinjavajući znak. Isto važi i za stečajeve preduzeća - napisao je Merc na Iksu.

Der Anstieg der Arbeitslosenzahl auf mehr als drei Millionen ist ein Alarmsignal. Das gilt auch für Firmeninsolvenzen. Wir haben bereits viele Hilfen für die Wirtschaft beschlossen. Aber es reicht noch nicht. Der Wirtschaftsaufschwung muss zentrales Thema dieses Jahres sein. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) January 30, 2026

Ranije je kopredsednica Alternative za Nemačku Alis Vajdel napomenula da rastući broj stečajeve u Nemačkoj, uključujući i velika preduzeća, preti kolapsom ekonomije te evropske zemlje.