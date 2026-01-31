ALARM: Nemačka u velikom problemu; Merc upozorava na zastrašujući signal
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc nazvao je porast nezaposlenosti u zemlji na više od 3 miliona ljudi alarmantnim signalom.
- Porast nezaposlenosti na preko 3 miliona ljudi je zabrinjavajući znak. Isto važi i za stečajeve preduzeća - napisao je Merc na Iksu.
Ranije je kopredsednica Alternative za Nemačku Alis Vajdel napomenula da rastući broj stečajeve u Nemačkoj, uključujući i velika preduzeća, preti kolapsom ekonomije te evropske zemlje.
