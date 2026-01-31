DANAS JE SVETI ATANASIJE VELIKI: Ispoštujte jedan nesvakidašnji običaj

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju danas praznik svetog Atanasija Velikog, za koji se vezuje nesvakidašnji običaj.

Foto: Printskrin, Vikipedija

Na jugu Srbije do danas je ostala sačuvana priča o Svetom Atanasiju Velikom koji je živeo početkom četvrtog veka, a po toj priči đavo je iskušavao ovog sveca, prerušivši se u najlepšu devojku koja ga je mamila da se odrekne Boga i da joj se pridruži u obožavanju nečastivog.

Sveti Atanasije je shvatio da se radi o prevari pa je zamolio devojku da mu pokaže đavoljsku moć tako što će uskočiti u mali ćup. Čim je to uradila, on je odmah zatvorio posudu i bacio je u more.

Kako kaže legenda, ćup je godinama plutao, sve dok ga nisu pronašli ribari koji su ga otvorili. Tako je đavo ponovo izašao i i danas luta svetom iskušavajući i kvareći ljude.

Zbog ove priče, postoji verovanje da čim zagrmi, đavo pomisli da to ide Sveti Atanasije, uplaši se i odmah uskače u posude. Zato je bitno da se na današnji dan svi sudovi drže čvrsto zatvoreni. A u nekim krajevima naše zemlje svetog Atanasija slave vodeničari koji veruju da sutra đavoli vrebaju u virovima, pa vodenice neće raditi.

Sveti Atanasije Veliki, arhiepiskop aleksandrijski, rođen je u Aleksandriji 296. godine, u ranom detinjstvu okrenuo se duhovnosti.

Kao đakon arhiepiskopa Aleksandra prisustvovao je Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji gde se proslavio čenošću. Doprineo je učvršćivanju pravoslavlja, a naročito pisanjem Simvola vere koji je usvojen na Saboru. Atanasije je možda i jedan od najklevetanijih i najprogonjenijih svetitelja. Progonili su ga carevi Konstancije, Julijan i Valent, jeretik Arije i njegovi sledbenici, episkop Jevsevije nikomidijski i mnogi drugi.