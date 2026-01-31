DETALJNA PROGNOZA NEDELJKA TODOROVIĆA ZA FEBRUAR: Meterolog otkrio da li će biti ledenih dana i snega, objasnio kakvo nas vreme očekuje

NAKON nekoliko neuobičajeno toplih januarskih dana, kada je temperatura dostizala i do 13 stepeni, u javnosti su se pojavile najave o povratku jake zime, mrazeva i obilnog snega.

Foto: Printskrin RTS/Milena Anđela/ilustracija

Međutim, meteorolog Nedeljko Todorović kaže da, prema trenutnim prognozama, za takve najave nema osnova.

Meteorolog Nedeljko Todorović navodi da Srbiju u narednom periodu ne očekuju ledeni dani, jaki mrazevi ni obilne snežne padavine, uprkos najavama koje se pojavljuju u pojedinim medijima.

Prema njegovim rečima, sledi kratkotrajno zahlađenje, a već od početka februara ponovo porast temperatura.

"U četvrtak je bio najtopliji dan u januaru ove godine, od juče je nešto hladnije, ali nema ozbiljne zime. To znači da neće biti ledenih dana niti većih snežnih padavina", objasnio je Todorović.

On navodi da će doći do kratkog zahlađenja koje će trajati nekoliko dana, najverovatnije do 2. februara, uz malu količinu padavina.

"Biće malo kiše i nešto snega u planinskim predelima, dok je u nižim krajevima moguća tek prolazna susnežica ili slab sneg koji se neće zadržavati na tlu", rekao je meteorolog Todorović.

Prema njegovim rečima, od ponedeljka je moguć jutarnji mraz, ali ne i takozvani ledeni dani, kada temperatura tokom celog dana ostaje ispod nule.

"Jutarnji mraz biće slab, lokalno umeren u brdsko-planinskim predelima. Već od 3. februara očekuje se ponovni porast temperatura, a do oko 10. i 11. februara zadržaće se toplija varijanta zimskog vremena", dodao je Todorović.

Osvrnuvši se na vetrovito vreme, Todorović je istakao da je košava ove godine češća nego inače, kao posledica specifične sinoptičke situacije.

"Košava će početi u nedelju popodne i duvaće veći deo naredne sedmice, verovatno do 6. ili 7. februara. Uz nju uglavnom nema značajnijih padavina, osim eventualno slabe kiše na jugozapadu zemlje", objasnio je on.

Kako je zaključio, u narednom periodu Srbiju očekuje stabilizacija vremena, bez ekstremnih zimskih uslova, uz više vetrovitih, ali relativno toplih dana za ovo doba godine.

(Kurir)