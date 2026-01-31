Društvo

DETALJNA PROGNOZA NEDELJKA TODOROVIĆA ZA FEBRUAR: Meterolog otkrio da li će biti ledenih dana i snega, objasnio kakvo nas vreme očekuje

Novosti online

31. 01. 2026. u 07:29

NAKON nekoliko neuobičajeno toplih januarskih dana, kada je temperatura dostizala i do 13 stepeni, u javnosti su se pojavile najave o povratku jake zime, mrazeva i obilnog snega.

ДЕТАЉНА ПРОГНОЗА НЕДЕЉКА ТОДОРОВИЋА ЗА ФЕБРУАР: Метеролог открио да ли ће бити ледених дана и снега, објаснио какво нас време очекује

Foto: Printskrin RTS/Milena Anđela/ilustracija

Međutim, meteorolog Nedeljko Todorović kaže da, prema trenutnim prognozama, za takve najave nema osnova.

Meteorolog Nedeljko Todorović navodi da Srbiju u narednom periodu ne očekuju ledeni dani, jaki mrazevi ni obilne snežne padavine, uprkos najavama koje se pojavljuju u pojedinim medijima.

Prema njegovim rečima, sledi kratkotrajno zahlađenje, a već od početka februara ponovo porast temperatura.

"U četvrtak je bio najtopliji dan u januaru ove godine, od juče je nešto hladnije, ali nema ozbiljne zime. To znači da neće biti ledenih dana niti većih snežnih padavina", objasnio je Todorović.

On navodi da će doći do kratkog zahlađenja koje će trajati nekoliko dana, najverovatnije do 2. februara, uz malu količinu padavina.

"Biće malo kiše i nešto snega u planinskim predelima, dok je u nižim krajevima moguća tek prolazna susnežica ili slab sneg koji se neće zadržavati na tlu", rekao je meteorolog Todorović.

Prema njegovim rečima, od ponedeljka je moguć jutarnji mraz, ali ne i takozvani ledeni dani, kada temperatura tokom celog dana ostaje ispod nule.

"Jutarnji mraz biće slab, lokalno umeren u brdsko-planinskim predelima. Već od 3. februara očekuje se ponovni porast temperatura, a do oko 10. i 11. februara zadržaće se toplija varijanta zimskog vremena", dodao je Todorović.

Osvrnuvši se na vetrovito vreme, Todorović je istakao da je košava ove godine češća nego inače, kao posledica specifične sinoptičke situacije.

"Košava će početi u nedelju popodne i duvaće veći deo naredne sedmice, verovatno do 6. ili 7. februara. Uz nju uglavnom nema značajnijih padavina, osim eventualno slabe kiše na jugozapadu zemlje", objasnio je on.

Kako je zaključio, u narednom periodu Srbiju očekuje stabilizacija vremena, bez ekstremnih zimskih uslova, uz više vetrovitih, ali relativno toplih dana za ovo doba godine.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OVDE ĆU UMRETI Vojska na ulicama, grad samo što nije umro: Klizište dugo 4 km guta sve pred sobom - zemlja jednostavno nestala (VIDEO)
Svet

0 0

"OVDE ĆU UMRETI" Vojska na ulicama, grad samo što nije "umro": Klizište dugo 4 km guta sve pred sobom - zemlja jednostavno nestala (VIDEO)

SITUACIJA u gradu Nišemi na Siciliji kritičnija je iz dana u dan, posle pokretanja klizišta dugog četiri kilometara: neke kuće su doslovno prepolovljene, evakuisano je 1.500 ljudi, vojska gradi obilaznice, a policija patrolira ulicama kako bi sprečila povratak stanovnika u rizičnu zonu. Najgore od svega je što ponovo preti nevreme koje može prouzrokovati nova urušavanja.

30. 01. 2026. u 14:37

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Preciznije planiranje i manje zaboravljanja uz Galaxy Z i Watch8

Preciznije planiranje i manje zaboravljanja uz Galaxy Z i Watch8