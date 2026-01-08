ZBOG EKSTREMNE HLADNOĆE SE OGLASIO I "BATUT": Vreme je potencijalno opasno po zdravlje - Narandžasto upozorenje u Srbiji

POVODOM ovog ekstremno hladnog vremena, kakvo dugo nismo imali, a koje je potencijalno opasno po zdravlje, oglasio se Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Najava talasa hladnoće na teritoriji Srbije, prema izveštaju "Batuta", važi za period od 5, pa sve do 14. januara ove godine, a prema aktuelnoj tabeli upozorenja, najkritičniji će biti danas i sutra, za kada je zbog ekstremnih pojava upaljen narandžasti, pretposlednji nivo upozorenja.

- Sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO), talas hladnoće je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je minimalna dnevna temperatura vazduha ispod definisane kritične vrednosti - navodi Institut za javno zdravlje "Batut".

Upozorenje do 9. januara

Očekivani termički uslovi i nivoi upozorenja za period od 5. do 9. januara 2026. godine:

Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha će biti u kategoriji opasne pojave 8. i 9. januara u: severnobanatskom i južnobanatskom okrugu, kao i 9. januara u južnobačkom, severnobačkom, zapadnobačkom i zlatiborskom okrugu, a u kategoriji potencijalno opasne pojave 8. i 9. januara u većem delu Srbije.

Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha će biti u kategoriji veoma opasne pojave 12. januara u južnobačkom, severnobačkom, zapadnobačkom i zlatiborskom okrugu, a u kategoriji opasne pojave 8. i 9. januara u severnobanatskom i južnobanatskom okrugu, kao i 9. januara u južnobačkom, severnobačkom, zapadnobačkom i zlatiborskom okrugu, a 11. i 12. januara na severu zemlje, kao i u delovima centralne i istočne Srbije, a u periodu od 8. do 13. januara u kategoriji potencijalno opasne pojave u većem delu zemlje.

Šta znači narandžasto upozorenje

Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Nastaviti sa aktivnostima iz prethodnog nivoa opasnosti (žuti nivo, pogledajte ispod).

Odevati se toplo; redovno konzumirati tople napitke (bez kofeina); kontinuirano održavati određeni stepen fizičke aktivnosti, u skladu sa vremenskim prilikama.

Ukoliko je neophodno izaći napolje, preduzeti neophodne mere opreza.

Nastaviti sa proverom stanja osoba pod rizikom

Šta znači žuto upozorenje

Srednja temperatura od 2°C i/ili pojava leda i ozbiljnih padavina prognozirani sa 60% sigurnosti.

Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima

Obezbediti zalihe hrane i lekova unapred

Nastaviti redovni kontakt sa osobama za koje znate da su potencijalno ugrožene od dejstva hladnoće

Uzeti u obzir informacije o najavi pogoršanja vremena u planiranju aktivnosti u narednim danima.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas i sutra su ledeni dani, naročito sutra, kada se očekuje da temperatura padne na -14 stepeni Celzijusa.

