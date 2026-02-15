SPREMITE SE ZA NEVREME: Ovi delovi Srbije prvi na udaru, RHMZ niže upozorenja

NAKON kiše u jutarnjim i prepodnevnim satima, danas, 15. februara, sredinom dana u zapadnoj polovini Srbije očekuje se prelazak kiše u sneg, upozorava RHMZ. Padavine će povremeno biti jačeg intenziteta, što može privremeno otežati saobraćaj, posebno na putevima u zapadnim krajevima zemlje.

Foto: A. Stevanović/Depositphotos

Nadležni apeluju na vozače da budu oprezni. Tokom kasnog popodneva i večeri kiša će kratkotrajno prelaziti u sneg i u ostalim regionima, ponegde uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Znatno izraženije padavine prognoziraju se za utorak, 17. februara, kada se u oblastima južno od Save i Dunava očekuje intenzivniji talas snega. Prema najavama meteorologa, u nižim predelima može pasti između 10 i 25 centimetara vlažnog snega.

Foto: Printskrin/RHMZ

Takav sneg, zbog svoje težine i jačine padavina, može uzrokovati poteškoće u saobraćaju, smanjenu vidljivost, kao i nakupljanje snega na kolovozima. Mogući su i lokalni problemi u funkcionisanju prenosnih sistema, usled opterećenja na infrastrukturi.