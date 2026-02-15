Društvo

ŠTA ZNAČI KAD NA SRETENJE PADA KIŠA? Danas lije, evo šta nas očekuje - ali medved ima poslednju, čeka se šta će on da "kaže"

В.Н.

15. 02. 2026. u 11:00

ALI, osim verskog i istorijskog značaja, Sretenje u narodu ima i posebno mesto kada je reč o vremenskim prilikama i proricanju kraja zime.

ШТА ЗНАЧИ КАД НА СРЕТЕЊЕ ПАДА КИША? Данас лије, ево шта нас очекује - али медвед има последњу, чека се шта ће он да каже

Foto: Free Images Pixabay

Šta znači kad na Sretenje pada kiša?

Po narodnom verovanju, vreme na Sretenje „odlučuje“ kakav će biti ostatak zime. Ako je dan sunčan i vedar, veruje se da zima još nije rekla poslednju reč. Ako je, pak, oblačno ili pada kiša – smatra se da se zima bliži kraju i da stiže proleće.

U nekim krajevima Srbije kaže se:

„Ako na Sretenje grane sunce, beži zimo – biće još studenog vremena. Ako pada kiša ili je oblačno – zima pakuje kofere.“

Medved izlazi iz pećine na Sretenje

Najpoznatiji običaj vezan za Sretenje tiče se – medveda. Prema narodnom predanju, na ovaj dan medved izlazi iz pećine da proveri kakvo je vreme.

Ako je napolju sunčano i vidi svoju senku, uplaši se i vraća nazad u pećinu – što znači da će zima potrajati još šest nedelja. Ako je oblačno ili pada kiša i nema senke, medved ostaje napolju – što je znak da dolazi proleće.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZOO vrt Palić (@zoo.palic)

Susret zime i proleća prema narodnom kalendaru

Sam naziv praznika simbolično znači „susret“ – u crkvenom smislu susret Boga i čoveka, a u narodnoj tradiciji susret zime i proleća. Zato se i kaže da se na Sretenje lome godišnja doba.

U prošlosti su domaćini pažljivo pratili vremenske prilike na ovaj dan, jer su verovali da od toga zavisi setva, rod i cela godina. Mnoge porodice i danas prepričavaju ova verovanja, čak i ako ih doživljavaju više kao deo tradicije nego kao pravo proročanstvo.

Bilo da danas pada kiša ili sija sunce, jedno je sigurno – Sretenje je dan kada se gleda u nebo i traže znakovi. A hoće li medved ostati napolju ili se vratiti u pećinu - danas je vrlo jasno, samo pogledajte kroz prozor.

