OD 1. JANUARA KREĆE e-BOLOVANJE: Građani više neće šetati od šaltera do šaltera i nositi svoje doznake
DIREKTOR Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović govorio je danas za Radio-televiziju Srbije o uspostavljanju sistema „eBolovanje – Poslodavac“.
- Zakon koji zovemo „e-Bolovanje - Poslodavac“ je zakon koji propisuje elektronsku razmenu podataka i svih činilaca kada je u pitanju bolovanje. Dakle između izabranog lekara, poslodavca i Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Ovo će mnogo značiti građanima i poslodavcima, te građani neće više biti kuriri koji idu od šaltera do šaltera i nose svoje doznake. Već će se one u elektronskoj formi razmenjivati, a poslodavci će istog trenutka kada građani otvore bolovanje tu informaciju direktno dobijati iz zdravstvenog sistema na Portalu eUprave - rekao je Jovanović.
Govoreći o sigurnosti podataka, Jovanović je naglasio da građani ne treba da brinu o bezbednosti svojih podataka. Svi podaci domova zdravlja, primarne, sekundarne i tercijalne zaštite biće smešteni u Državnom data centru u Kragujevcu. Ovim Zakonom ne menja se ništa u vezi zdravstvenog sistema i sticanja prava kada je u pitanju bolovanje već samo razmena informacija između izabranog lekara i poslodavca. Pri čemu poslodavac neće videti dijagnozu građana, ukoliko se građanin izričito ne saglasi da ta informacija bude dostupna.
- Planovi do kraja godine vezani su za obuke koje su od velikog značaja, pre svega za poslodavce, kada je u pitanju eBolovanje. Organizovaćemo niz info-dana sa njima, imamo različite tutorijale i pripremamo edukacije upravo za poslodavce, jer će se njima najviše promeniti način rada pošto sistem prelazi u potpunosti na elektronsko poslovanje - rekao je Jovanović i pozvao sve poslodavce da se pridruže obukama i otvore svoje naloge na Portalu eUprava.
Preporučujemo
NAJSTARIJIMA DANAS NAJSREĆNIJI DAN: Ovoj grupi građana počinje isplata penzija
10. 12. 2025. u 11:40
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)