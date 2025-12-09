OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV KORUPCIJE I 15 GODINA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

POVODOM Međunarodnog dana borbe protiv korupcije i petnaest godina rada, Agencija za sprečavanje korupcije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje međunarodnu konferenciju posvećenu jačanju antikorupcijskih mehanizama i razvoju institucionalne saradnje na međunarodnom nivou.

Foto: Ask

Međunarodni dan borbe protiv korupcije predstavlja važan podsetnik na zajedničku odgovornost u negovanju integriteta javne vlasti, unapređenju transparentnosti i građenju društva zasnovanog na poverenju, odgovornosti i vladavini prava.

U centru ovogodišnjeg obeležavanja je međunarodna konferencija pod nazivom „15 godina razvoja antikorupcijskih mehanizama na temelju međunarodne institucionalne saradnje“, koja će okupiti najviše predstavnike sve tri grane vlasti Republike Srbije, nezavisnih institucija, diplomatskog kora, međunarodnih i regionalnih organizacija, akademske zajednice i civilnog društva.

Agencija će ovom prilikom predstaviti dosadašnje rezultate i korake koji slede u pravcu dalje profesionalizacije, institucionalnog osnaživanja i unapređenja saradnje na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Tim povodom direktor Agencije Dejan Damnjanović navodi: „Petnaest godina je značajan period u kojem smo, zajedno sa našim partnerima, izgradili temelje savremenog, stabilnog i institucionalno održivog sistema prevencije korupcije. Naša je dužnost da te standarde stalno unapređujemo, da budemo transparentni u radu, da odgovorno štitimo javni interes i da građanima garantujemo institucije kojima mogu da veruju. Snažna saradnja sa domaćim institucijama i međunarodnim organizacijama ostaje naš prioritet i najbolji put ka daljem jačanju integriteta javnog sektora.“

Organizovanje Međunarodne konferencije ima za cilj da doprinese širem zajedničkom razumevanju značaja borbe protiv korupcije kao preduslova demokratskog razvoja, ekonomske stabilnosti i jačanja poverenja građana u institucije, kao i da ukaže na neophodnost stalne saradnje i razmene dobrih praksi.