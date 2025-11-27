VELIKI BOŽIĆNI POST POČINJE SUTRA, A PIJACE SU PUNE: Detaljna ponuda posnih namirnica, evo šta sve može da se kupi

U SUSRET Božićnom postu pijačne tezge su preplavljene posnim namirnicama, zimnicom i zimskim salatama.

Veliki Božićni post počinje u petak, 28. novembra. Za one koji poste, to podrazumeva uzdržavanje i umerenost i u pogledu načina ishrane. Kako se tokom posta pripremaju jednostavni obroci, a povrće i voće čine najzastupljenije namirnice koje se konzumiraju, najvažnije je da one budu sveže i kvalitetne.

Ogroman broj građana zbog toga posećuje beogradske pijace gde je ponuda uoči posta, kako su saopštili, velika i raznovrsna.

- Mahunarke obiluju proteinima i kao takve su nezaobilazne tokom posta. Pasulj, sočivo, grašak, bob ili leblebije mogu se naći na svim beogradskim pijacama. Za one probirljivije, tu si i tezge čiju ponudu čini i po desetak vrsta pasulja. Isto je i kada su pečurke u pitanju. Iako su šampinjoni nazastupljeniji i najtraženiji, na određenim beogradskim pijacama postoje specijalizovana prodajna mesta koja nude najširi izbor svežih i lekovitih pečuraka - lisičarke, bukovače, vrganji, šumsko pile...

- Tu je i povrće za salate uz posne i uz mrsne obroke – kupus, kelj, keleraba, praziluk, šargarepa, cvekla, rotkva crna i bela, krompir, spanać. Odličan izvor vitamina su zimske salate, a za ljubitelje koji zimnicu nisu stigli da pripreme, JKP „Beogradske pijace“ već 11. sezonu tokom jeseni i zime organizuje „Karavane zimnice“ - navodi se u saopštenju i dodaje da će ovog vikenda biti održan 29. i 30. novembra na pijaci „Stari Merkator“.

Od ajvara do rakije

Raznovrsnu ponudu zdravih i autentičnih domaćih specijaliteta čine, kako kažu, i bogat asortiman ajvara, ukusnih i zdravih zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina, rakija.

- Za slatke i slane pite, bilo posne ili mrsne, pored dobrog recepta i spretnih ruku bitne su i kvalitetne kore, kojih ima u koradžijskim radnjama na beogradskim pijacama. Beogradske pijace odlično su snabdevene voćem, svežim i sušenim, kao i orašastim plodovima. Pored krušaka, jabuka, citrusnog voća, banana, orašasti plodovi, orah, lešnik, badem, indijski orah, pistaći, kikiriki, kestenje, semenke bundeve i suncokreta, veoma su traženi tokom posta. Iako pravila ishrane tokom posta variraju u zavisnosti od dana, riba je zastupljena.

- Gotovo na svakoj beogradskoj pijaci postoji po nekoliko ribarnica koje su odlično snabdevene. Ponuda je velika, pa svako može u skladu sa svojim željama i potrebama da napravi izbor, da kupi svežu ili uslužno pečenu rečnu ili morsku ribu, kao i priloge i salate - zaključuje se u saopštenju.

