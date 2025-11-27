Društvo

VELIKI BOŽIĆNI POST POČINJE SUTRA, A PIJACE SU PUNE: Detaljna ponuda posnih namirnica, evo šta sve može da se kupi

V.N.

27. 11. 2025. u 07:36

U SUSRET Božićnom postu pijačne tezge su preplavljene posnim namirnicama, zimnicom i zimskim salatama.

ВЕЛИКИ БОЖИЋНИ ПОСТ ПОЧИЊЕ СУТРА, А ПИЈАЦЕ СУ ПУНЕ: Детаљна понуда посних намирница, ево шта све може да се купи

foto: Daliborka Lazarević

Veliki Božićni post počinje u petak, 28. novembra. Za one koji poste, to podrazumeva uzdržavanje i umerenost i u pogledu načina ishrane. Kako se tokom posta pripremaju jednostavni obroci, a povrće i voće čine najzastupljenije namirnice koje se konzumiraju, najvažnije je da one budu sveže i kvalitetne.

Ogroman broj građana zbog toga posećuje beogradske pijace gde je ponuda uoči posta, kako su saopštili, velika i raznovrsna.

- Mahunarke obiluju proteinima i kao takve su nezaobilazne tokom posta. Pasulj, sočivo, grašak, bob ili leblebije mogu se naći na svim beogradskim pijacama. Za one probirljivije, tu si i tezge čiju ponudu čini i po desetak vrsta pasulja. Isto je i kada su pečurke u pitanju. Iako su šampinjoni nazastupljeniji i najtraženiji, na određenim beogradskim pijacama postoje specijalizovana prodajna mesta koja nude najširi izbor svežih i lekovitih pečuraka - lisičarke, bukovače, vrganji, šumsko pile...

- Tu je i povrće za salate uz posne i uz mrsne obroke – kupus, kelj, keleraba, praziluk, šargarepa, cvekla, rotkva crna i bela, krompir, spanać. Odličan izvor vitamina su zimske salate, a za ljubitelje koji zimnicu nisu stigli da pripreme, JKP „Beogradske pijace“ već 11. sezonu tokom jeseni i zime organizuje „Karavane zimnice“ - navodi se u saopštenju i dodaje da će ovog vikenda biti održan 29. i 30. novembra na pijaci „Stari Merkator“.

Od ajvara do rakije

Raznovrsnu ponudu zdravih i autentičnih domaćih specijaliteta čine, kako kažu, i bogat asortiman ajvara, ukusnih i zdravih zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina, rakija.

- Za slatke i slane pite, bilo posne ili mrsne, pored dobrog recepta i spretnih ruku bitne su i kvalitetne kore, kojih ima u koradžijskim radnjama na beogradskim pijacama. Beogradske pijace odlično su snabdevene voćem, svežim i sušenim, kao i orašastim plodovima. Pored krušaka, jabuka, citrusnog voća, banana, orašasti plodovi, orah, lešnik, badem, indijski orah, pistaći, kikiriki, kestenje, semenke bundeve i suncokreta, veoma su traženi tokom posta. Iako pravila ishrane tokom posta variraju u zavisnosti od dana, riba je zastupljena.

- Gotovo na svakoj beogradskoj pijaci postoji po nekoliko ribarnica koje su odlično snabdevene. Ponuda je velika, pa svako može u skladu sa svojim željama i potrebama da napravi izbor, da kupi svežu ili uslužno pečenu rečnu ili morsku ribu, kao i priloge i salate - zaključuje se u saopštenju.

(Kurir)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE DIJABOLIČNO, TO JE SATANSKI Milanović opleo po Zapadu zbog Ukrajine: NATO se širi seljački

"TO JE DIJABOLIČNO, TO JE SATANSKI" Milanović opleo po Zapadu zbog Ukrajine: NATO se širi seljački