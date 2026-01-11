MONAHINJE USLIKALE GOTOVO NESTVARAN PRIZOR: Probudila ih snažna svetlost, nakon čega su ugledale veliki krst koji isijava (FOTO)

MONAHINjE manastira Ulije kod Leposavića podelile su sa nama fotografije nastale tokom noći, uz svedočanstvo o nesvakidašnjem prizoru koji su videli.

Foto: Instagram printskrin/leposavic_portal

Kako navode, iz kelije koja gleda ka Kamilji i Krstu probudila ih je snažna svetlost, nakon čega su ugledale veliki krst od svetlosti i uslikale ga.

Prilikom uvećavanja fotografija, primetile su da se jasno vide dva krsta — postojeći krst na Kamilji i ispred njega krst od svetlosti. Ova pojava trajala je od ponoći do oko 2.30 časova, dok je ujutru ostao vidljiv samo jedan krst.

Snimljene fotografije svedoče o, kako monahinje kažu, čudesnom događaju.