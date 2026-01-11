Društvo

MONAHINJE USLIKALE GOTOVO NESTVARAN PRIZOR: Probudila ih snažna svetlost, nakon čega su ugledale veliki krst koji isijava (FOTO)

В.Н.

11. 01. 2026. u 20:11

MONAHINjE manastira Ulije kod Leposavića podelile su sa nama fotografije nastale tokom noći, uz svedočanstvo o nesvakidašnjem prizoru koji su videli.

МОНАХИЊЕ УСЛИКАЛЕ ГОТОВО НЕСТВАРАН ПРИЗОР: Пробудила их снажна светлост, након чега су угледале велики крст који исијава (ФОТО)

Foto: Instagram printskrin/leposavic_portal

 Kako navode, iz kelije koja gleda ka Kamilji i Krstu probudila ih je snažna svetlost, nakon čega su ugledale veliki krst od svetlosti i uslikale ga.

Prilikom uvećavanja fotografija, primetile su da se jasno vide dva krsta — postojeći krst na Kamilji i ispred njega krst od svetlosti. Ova pojava trajala je od ponoći do oko 2.30 časova, dok je ujutru ostao vidljiv samo jedan krst.

Snimljene fotografije svedoče o, kako monahinje kažu, čudesnom događaju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?
Društvo

0 0

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?

SMRT članova porodice jedan je od najtežih trenutaka u životu i veliki broj ljudi ima potrebu da ispoštuje običaje koji postoje vezano za davanje sedam dana, 40 dana, šest meseci i godinu dana. Verski analitičar Draško Đenović objasnio je kad se tačno daju navedeni dani.

10. 01. 2026. u 19:15

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

11 14

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DEKA PETAR DRHTAO U HLADNOJ KUĆI, PA PRONAŠAO 500 EVRA NA BADNJE VEČE: Novac je bez razmišljanja vratio vlansiku, pa ujutru dobio iznenađenje
Društvo

0 3

DEKA PETAR DRHTAO U HLADNOJ KUĆI, PA PRONAŠAO 500 EVRA NA BADNJE VEČE: Novac je bez razmišljanja vratio vlansiku, pa ujutru dobio iznenađenje

DEDA Petar je drhtao u hladnoj kući, ložeći stari nameštaj. Na Badnje veče, u snegu je našao novčanik sa 500 evra i dokumentima. Mogao je da kupi drva za celu zimu. Umesto toga, peške je otišao do adrese vlasnika, mladog oca Marka, kome je taj novac bio za kiriju. Petar je odbio nagradu i vratio se u hladnu kuću. Ali na Božićno jutro, probudio ga je zvuk teškog kamiona ispred kuće...

11. 01. 2026. u 20:48

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije Bujica

KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije "Bujica"