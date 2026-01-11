MONAHINJE USLIKALE GOTOVO NESTVARAN PRIZOR: Probudila ih snažna svetlost, nakon čega su ugledale veliki krst koji isijava (FOTO)
MONAHINjE manastira Ulije kod Leposavića podelile su sa nama fotografije nastale tokom noći, uz svedočanstvo o nesvakidašnjem prizoru koji su videli.
Kako navode, iz kelije koja gleda ka Kamilji i Krstu probudila ih je snažna svetlost, nakon čega su ugledale veliki krst od svetlosti i uslikale ga.
Prilikom uvećavanja fotografija, primetile su da se jasno vide dva krsta — postojeći krst na Kamilji i ispred njega krst od svetlosti. Ova pojava trajala je od ponoći do oko 2.30 časova, dok je ujutru ostao vidljiv samo jedan krst.
Snimljene fotografije svedoče o, kako monahinje kažu, čudesnom događaju.
Preporučujemo
SUTRA OVO OBAVEZNO URADITE TIHO: Slavimo važan praznik, domaćice su na zadatku
09. 01. 2026. u 22:01
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)