Ride Together 2025 - tradicionalno zatvaranje moto sezone

TRADICIONALNO svake godine krajem oktobra organizuje se zajednička vožnja koja simbolično označava završetak moto sezone i okuplja članove BMW Motorrad zajednice i ljubitelje vožnje iz različitih krajeva Srbije.

Foto: Promo

Ovaj događaj predstavlja trenutak kada se, kroz zajednički put i druženje, ozvaniči kraj još jedne sezone ispunjene kilometrima i iskustvima na dva točka.

U tom duhu, krajem prošlog meseca, ispred Delta Motorsa okupio se veliki broj vozača koji su započeli tradicionalno zatvaranje sezone pod sloganom Ride Together 2025. Zajedno sa članovima BMW Moto Kluba Srbija, kolona je krenula iz Beograda ka Tari, nakon kratkog doručka i bezbednosnog brifinga.

Vožnju su pratili jesenji pejzaži, karakteristični za ovaj period godine, dok je sama ruta još jednom potvrdila značaj ove inicijative kao susreta koji povezuje zajednicu i neguje kulturu odgovorne i organizovane vožnje.

Prva stanica bio je kamp na Tari, gde su učesnici napravili pauzu i zajednički ručali u prirodi. Ovaj deo programa poslužio je kao prilika za odmor, razmenu utisaka i neformalno druženje.

Deo učesnika odlučio se za zahtevniju off-road deonicu, tokom koje su testirali mogućnosti svojih motocikala na makadamskom i strmijem terenu, dok je druga grupa nastavila relaksiranu vožnju predviđenom rutom.

Nastavak programa vodio je učesnike u Mećavnik, gde je veče proteklo u Drvengradu, uz razgovore o protekloj sezoni i planovima za naredni period, u atmosferi koja je obeležila još jedno uspešno zatvaranje sezone.

Nova sezona i naredna okupljanja očekuju se na proleće.