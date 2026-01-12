"I OVAJ ĆE BITI SVRGNUT": Hamnei objavio karikaturu koja prikazuje Trampa kao sarkofag koji se raspada

VRHOVNI vođa Irana ajatolah Ali Hamnei objavio je na mreži Iks karikaturu koja prikazuje američkog predsednika Donalda Trampa kao sarkofag koji se raspada.

Foto: Profimedia

Na zvaničnom nalogu iranskog verskog vođe objavljena je karikatura predsednika SAD uz poruku "i ovaj će biti svrgnut", prenosi Si-en-en.

Slika prikazuje američkog lidera kao drevni kameni egipatski sarkofag unutar grobnice ukrašene hijeroglifima.

Zastava SAD i državni grb SAD su nacrtani kao rezbarije na sarkofagu koji puca i raspada se uz prateći tekst koji glasi "Kao faraon".

آن بابایی که با نخوت و غرور نشسته آنجا راجع به همه‌ی دنیا قضاوت میکند، او هم بداند که معمولاً‌ مستبدّین و مستکبران عالم، از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمّدرضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند،

این هم سرنگون خواهد شد.#مثل_فرعون pic.twitter.com/hxzJVQQOiL — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 11, 2026

Poruka objavljena uz karikaturu odnosi se na legendarne kraljeve poput faraona drevnog Egipta i Nimroda, biblijske ličnosti iz Knjige Postanja, uz upozorenje da su i oni "svrgnuti kada su bili na vrhuncu svoje vladavine".

Takođe se pominju Reza Kan i Mohamed Reza, prvi i drugi iranski šah iz dinastije Pahlavi.

- Ovaj čovek koji sedi tamo i sa arogancijom i prkosom sudi celom svetu takođe bi trebalo da zna da su obično tirani i arogantni vladari sveta, poput faraona, Nimroda, Reze Kana, Mohameda Reze i sličnih, svrgnuti kada su bili na vrhuncu svoje vladavine.

The US President who judges arrogantly about the whole world should know that tyrants & arrogant rulers of the world, such as Pharaoh, Nimrod, Mohammad Reza [Pahlavi] & other such rulers saw their downfall when they were at the peak of their hubris. He too will fall. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 9, 2026

- I ovaj će biti svrgnut - navodi se u objavi ajatolaha Alija Hamneija, koji nastavlja da objavljuje poruke na mreži Iks uprkos prekidima komunikacija u Iranu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Brnabić: Blokaderi godinu dana ruše državu pod izgovorim da ruše vlast!