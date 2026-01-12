Svet

"I OVAJ ĆE BITI SVRGNUT": Hamnei objavio karikaturu koja prikazuje Trampa kao sarkofag koji se raspada

P. Đurđević

12. 01. 2026. u 09:01

VRHOVNI vođa Irana ajatolah Ali Hamnei objavio je na mreži Iks karikaturu koja prikazuje američkog predsednika Donalda Trampa kao sarkofag koji se raspada.

И ОВАЈ ЋЕ БИТИ СВРГНУТ: Хамнеи објавио карикатуру која приказује Трампа као саркофаг који се распада

Foto: Profimedia

Na zvaničnom nalogu iranskog verskog vođe objavljena je karikatura predsednika SAD uz poruku "i ovaj će biti svrgnut", prenosi Si-en-en.

Slika prikazuje američkog lidera kao drevni kameni egipatski sarkofag unutar grobnice ukrašene hijeroglifima.

Zastava SAD i državni grb SAD su nacrtani kao rezbarije na sarkofagu koji puca i raspada se uz prateći tekst koji glasi "Kao faraon".

Poruka objavljena uz karikaturu odnosi se na legendarne kraljeve poput faraona drevnog Egipta i Nimroda, biblijske ličnosti iz Knjige Postanja, uz upozorenje da su i oni "svrgnuti kada su bili na vrhuncu svoje vladavine".

Takođe se pominju Reza Kan i Mohamed Reza, prvi i drugi iranski šah iz dinastije Pahlavi.

- Ovaj čovek koji sedi tamo i sa arogancijom i prkosom sudi celom svetu takođe bi trebalo da zna da su obično tirani i arogantni vladari sveta, poput faraona, Nimroda, Reze Kana, Mohameda Reze i sličnih, svrgnuti kada su bili na vrhuncu svoje vladavine.

- I ovaj će biti svrgnut - navodi se u objavi ajatolaha Alija Hamneija, koji nastavlja da objavljuje poruke na mreži Iks uprkos prekidima komunikacija u Iranu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Brnabić: Blokaderi godinu dana ruše državu pod izgovorim da ruše vlast!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

11 15

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ACA LUKAS: Pokušali su da me ubiju na Jahorini - oglasila se policija

ACA LUKAS: "Pokušali su da me ubiju na Jahorini" - oglasila se policija