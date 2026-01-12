SVE DEVOJKE DANAS TREBA DA SE POMOLE SVETOJ MUČENICI ANISIJI: Slavimo svetiteljku koja je čitav život strogo postila
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetu mučenicu Anisiju.
Sveta mučenica Anisija živela je krajem 3. vijeka, rođena je u Solunu u porodici uglednih i bogatih hrišćana.
Međutim, rano je ostala siroče i nakon toga rasprodala je svu svoju imovinu i riješila da živi isključivo od svog rada. Čitavog života je držala strogi post, a dobar dio dana je provodila u molitvi. Predanje kaže da je jako malo spavala i da je govorila kako je “opasno spavati kada neprijatelj bdi”.
U to vreme, car Maksimijan je izdao proglas po kome svako može da ubije osobu za koju posumnja da je hrišćanin, bez suda i osude. Za Anisiju, koja nikada nije krila svoju veru, tada je nastupilo opasno vreme.
Prema priči, ona je jednog dana krenula u crkvu i naletela na nekog vojnika. On je pokušao da joj se udvara, na šta se Anisija prekrstila i, kako on nije htio da odustane, pljunula ga u lice. Vojnika je ovo toliko naljutilo da je odmah mačem probo devojku i Anisija je odmah umrla.
Kako je Sveta mučenica Anisija bila jako mlada kada je postradala (neki izvori kažu da je u trenutku smrti imala samo 19 godina) ona se danas smatra zaštitnicom nevinih i smernih devojaka. Sve one, veruje se, treba da se danas iskreno i duboko pomole Svetoj mučenici Anisiji. Njihov život biće tako ispunjen srećom i ljubavlju.
(Kurir)
BONUS VIDEO - BEOGRAD I DALjE OKOVAN SNEGOM: Ne prestaje da veje u prestonici
Preporučujemo
Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?
10. 01. 2026. u 19:15
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)