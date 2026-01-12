Društvo

SVE DEVOJKE DANAS TREBA DA SE POMOLE SVETOJ MUČENICI ANISIJI: Slavimo svetiteljku koja je čitav život strogo postila

В.Н.

12. 01. 2026. u 07:09

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetu mučenicu Anisiju.

Foto: SPC, Profimedia

Sveta mučenica Anisija živela je krajem 3. vijeka, rođena je u Solunu u porodici uglednih i bogatih hrišćana.

Međutim, rano je ostala siroče i nakon toga rasprodala je svu svoju imovinu i riješila da živi isključivo od svog rada. Čitavog života je držala strogi post, a dobar dio dana je provodila u molitvi. Predanje kaže da je jako malo spavala i da je govorila kako je “opasno spavati kada neprijatelj bdi”.

U to vreme, car Maksimijan je izdao proglas po kome svako može da ubije osobu za koju posumnja da je hrišćanin, bez suda i osude. Za Anisiju, koja nikada nije krila svoju veru, tada je nastupilo opasno vreme.

Prema priči, ona je jednog dana krenula u crkvu i naletela na nekog vojnika. On je pokušao da joj se udvara, na šta se Anisija prekrstila i, kako on nije htio da odustane, pljunula ga u lice. Vojnika je ovo toliko naljutilo da je odmah mačem probo devojku i Anisija je odmah umrla.

Kako je Sveta mučenica Anisija bila jako mlada kada je postradala (neki izvori kažu da je u trenutku smrti imala samo 19 godina) ona se danas smatra zaštitnicom nevinih i smernih devojaka. Sve one, veruje se, treba da se danas iskreno i duboko pomole Svetoj mučenici Anisiji. Njihov život biće tako ispunjen srećom i ljubavlju.

(Kurir)

