U PONOĆ PRED ARANĐELOVDAN IZGOVORITE OVU MOLITVU: Veruje se da čini velika čuda

Prema starom pravoslavnom predanju, molitva svetom Mihailu izgovara se u ponoć pred praznik posvećen njemu, pred Aranđelovdan. Svetac tada silazi u podzemni svet, odakle izbavljuje upokojene posredstvom naše molitve.

Foto: Milena Anđela

Moli se za praznik Sabor Svetog Arhangela Mihaila u ponoć između 20. na 21. novembra, jer Arhangel Mihail za svoj praznik noću odlazi u ad i spušta svoje krilo u genu ognjenu, koja se za to vreme gasi. Te noći se moli i veruje se da će on uslišiti molitvu, u kojoj pitate da upokojene (po krštenim imenima), da ih izbavi iz Ada.

Arhistratig Božiji Mihail se javio jednom od bogougodnih monaha bratstva manastira Svetog Arhistratiga Božija Mihaila u Kremlju 11.8.1906. godine, gde je ova molitva napisana na priprati Hrama, i rekao mu: „Koji čovek bude čitao svaki dan molitvu ovu, toga dana neće ga se dotaći ni đavo ni zao čovek, lenjost neće sablazniti srce, a ako li se čovek upokoji, to dušu njegovu ad neće primiti. Amin“

Takođe se možete moliti i za sve svoje žive bližnje (decu, muža, roditelje…) svakodnevno, pominjući njihova krštena imena. Preporučljivo je da se to uradi svako jutro.

Arhangel Mihailo

MOLITVA SVETOM MIHAILU

Gospode Bože, veliki Caru Bespočetni, pošalji, Gospode, Arhangela Tvog Mihaila na pomoć slugama Tvojim (imena), izbavi nas od neprijatelja naših, vidivih i nevidivih.

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, izlij miro blagostinje na rabe Tvoje (imena).

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, što demone uništavaš, zapreti svim neprijateljima našim koji se bore protiv nas, učini ih kao ovce i uništi ih kao prah pred licem vetra.

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, šestokrilni Prvi Knjaže i Vojvodo Nebeskih Sila, Heruvima i Serafima, i Svih Svetih!

O Predivni Arhangele Mihailo, čuvaru neizrečenih Tajni Božijih, budi nam Veliki pomoćnik u svemu: u uvredama, u žalostima, u tuzi, u pustinjama i na raspućima, na rekama i na morima tiho pristanište.

Izbavi nas, Veliki Arhangele Mihailo, od svih laži ćavolskih, uvek usliši nas grešne sluge Tvoje (imena), moleći Tebe i prizivajući ime Tvoje Sveto, pohitaj u pomoć i usliši molitvu našu.

O, Veliki Arhangele Mihailo! Pobedi sve protivnike naše Silom Časnog Životvornog Krsta Gospodnjeg, Molitvama Presvete Vladičice Bogorodice i Svetih Apostola, i Svetitelja Nikolaja Čudotvorca, Svetog Proroka Božijeg Ilije, Svetog Andrije jurodivog, Svetih Velikomučenika Nikite i Evstatija, i Svetih Svetitelja, Prepodobnih, Mučenika, i Svih Svetih, i svih Nebeskih Sila. Amin.

O, Veliki Arhangele Mihailo, pomozi nama grešnim slugama Tvojim (imena), izbavi nas od zemljotresa, potopa, ognja, mača, od iznenadne smrti i od svakoga zla, i od svakakvog vraga lažljivog, kojeg bura nanosi i od lukavog izbavi nas, Veliki Mihaile Arhangele Gospodnji, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Sveti Arhistratiže Božji Mihaile sa svim Nebeskim Silama, molite BOGA za nas!