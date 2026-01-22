ZVER SA ISTOKA JE OTKAZANA: Prognoza za kraj januara, uslediće vremenski obrt

IAKO su najave govorile o novom zahlađenju, zima u Srbiji za sada pravi pauzu. Nakon perioda sa izraženim jutarnjim mrazevima i hladnim prodorima sa istoka, pred nama je stabilnija i znatno blaža vremenska slika, uz postepen rast temperatura i sve češće padavine u vidu kiše.

Meteorolog Ivan Ristić navodi da će jutarnji minusi u narednim danima slabiti, dok će dnevne temperature biti u konstantnom porastu. Prema njegovim rečima, krajem sedmice maksimalne vrednosti kretaće se uglavnom između 5 i 10 stepeni, dok će završetak januara i početak februara doneti još toplije vreme, sa temperaturama od 10 do čak 15 stepeni. Kako ističe, hladni talas sa istoka gubi snagu, dok zapadni, topliji uticaji preuzimaju primat.

Slično predviđa i meteorolog amater Marko Čubrilo, koji kaže da od danas prema Srbiji pristiže osetno topliji, ali i vlažniji vazduh. Povećana oblačnost doneće uslove za kišu, dok se sneg očekuje uglavnom iznad 900 metara nadmorske visine.

Čubrilo dodaje da će jutarnji mrazevi znatno oslabiti, a ponegde i potpuno izostati, dok će se dnevne temperature kretati od minus tri stepena na istoku Srbije do oko osam stepeni u ostalim krajevima. Istovremeno, prestaje i hladna košava koja je prethodnih dana dodatno pojačavala osećaj hladnoće.

Do kraja sedmice, kako navodi, zadržaće se relativno toplo vreme, uz povremenu kišu i pojačan južni vetar, naročito na jugu i zapadu regiona. Duvaće južni i jugoistočni vetar, takozvana topla varijanta košave, dok će na Jadranu u nedelju doći do okretanja vetra na buru i tramontanu.

Početak naredne sedmice doneće pretežno kišovito vreme, uz tek blago zahlađenje. Sneg će se uglavnom zadržati u planinskim predelima iznad 700 metara, dok će u nižim krajevima padati kiša. Dnevne maksimalne temperature biće u rasponu od tri do osam stepeni Celzijusa.

Vreme u februaru

Krajem januara i početkom februara, prema Čubrilovim rečima, očekuje se nastavak relativno toplog vremena, sa povremenom slabom kišom i temperaturama iznad višegodišnjeg proseka.

Ipak, na dužem prognostičkom horizontu postoji mogućnost promene. GFS model, iako još uvek prilično nepouzdan za taj period, ukazuje na potencijalni razvoj SSW procesa koji bi oko 10. februara mogao dovesti do slabljenja ili razbijanja polarnog vrtloga. Da li će se takav scenario zaista i ostvariti, biće jasnije kada se približi sam datum i kada pouzdaniji modeli potvrde ili odbace ovaj signal.

