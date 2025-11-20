ANS OSUDIO NAPAD NA EKIPU N1: Traži mere protiv počinioca

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije je danas osudila napad na ekipu N1 kod „Ćacilenda“, ističući da je napad na novinara napad na celu profesiju i da ne može biti opravdan ni tolerisan.

ANS u saopštenju ističe da očekuje hitne mere protiv počinioca i jasno poštovanje prava novinara na bezbedan rad.

-Za razliku od onih koji reaguju selektivno, ANS dosledno štiti svakog novinara, bez obzira na medij, stoji u saopštenju.

Ekipa televizije N1 napadnuta je ranije danas kada je snimala prostor nedaleko od Skupštine Srbije i šatorsko naselje "Ćacilend".

Incident se dogodio kada je muškarac prišao ekipi N1, tražio da ne snimaju, a nakon toga uzeo kameru i više puta je bacio na put.

