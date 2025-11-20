Društvo

ANS OSUDIO NAPAD NA EKIPU N1: Traži mere protiv počinioca

В. Н.

20. 11. 2025. u 19:10

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije je danas osudila napad na ekipu N1 kod „Ćacilenda“, ističući da je napad na novinara napad na celu profesiju i da ne može biti opravdan ni tolerisan.

АНС ОСУДИО НАПАД НА ЕКИПУ Н1: Тражи мере против починиоца

Foto: Printskrin

ANS u saopštenju ističe da očekuje hitne mere protiv počinioca i jasno poštovanje prava novinara na bezbedan rad.

-Za razliku od onih koji reaguju selektivno, ANS dosledno štiti svakog novinara, bez obzira na medij, stoji u saopštenju.

Ekipa televizije N1 napadnuta je ranije danas kada je snimala prostor nedaleko od Skupštine Srbije i šatorsko naselje "Ćacilend".

Incident se dogodio kada je muškarac prišao ekipi N1, tražio da ne snimaju, a nakon toga uzeo kameru i više puta je bacio na put.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VODITELJKI ZATVORENO OKO: Baš je strašno, baš me boli (FOTO)

VODITELjKI ZATVORENO OKO: "Baš je strašno, baš me boli" (FOTO)