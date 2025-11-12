SUNCE, MAGLA... Evo kakvo nas vreme danas očekuje
U SRBIJI danas jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, u nižim predelima i sa niskom oblačnošću i maglom koja će se ponegde u Vojvodini i po pojedinim kotlinama zadržati i duže pre podne.
Tokom dana pretežno sunčano, saopštio je RHMZ.
Vetar slab do umeren i promenljiv. Najniža temperatura od nule do sedam stepeni, a najviša od 12 do 18. U mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije - od 8 do 11 stepeni.
Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama očekuje se ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.
Vreme u Beogradu
I u Beogradu jutro hladno na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem i maglom, koja se u nižim delovima grada može zadržati i delom pre podne.
Tokom dana pretežno sunčano s vetrom slabim i promenljivim, i najnižom temperaturom od dva do pet, a najvišom od 12 do 15 stepeni.
Tokom noći očekuje se ponovno formiranje magle i u glavnom gradu.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do subote će jutra biti hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima se očekuje i magla ili niska oblačnost, koja se ponegde može zadržati i duže pre podne.
Tokom dana biće pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije, a u subotu uveče i tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu.
U nedelju ponegde u severnim, a početkom sledeće sedmice i u ostalim krajevima očekuje se kiša.
