SUNCE, MAGLA... Evo kakvo nas vreme danas očekuje

U SRBIJI danas jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem, u nižim predelima i sa niskom oblačnošću i maglom koja će se ponegde u Vojvodini i po pojedinim kotlinama zadržati i duže pre podne.

Foto: N. Živanović

Tokom dana pretežno sunčano, saopštio je RHMZ.

Vetar slab do umeren i promenljiv. Najniža temperatura od nule do sedam stepeni, a najviša od 12 do 18. U mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije - od 8 do 11 stepeni.

Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama očekuje se ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu jutro hladno na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem i maglom, koja se u nižim delovima grada može zadržati i delom pre podne.

Tokom dana pretežno sunčano s vetrom slabim i promenljivim, i najnižom temperaturom od dva do pet, a najvišom od 12 do 15 stepeni.

Tokom noći očekuje se ponovno formiranje magle i u glavnom gradu.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do subote će jutra biti hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima se očekuje i magla ili niska oblačnost, koja se ponegde može zadržati i duže pre podne.

Tokom dana biće pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije, a u subotu uveče i tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu.

U nedelju ponegde u severnim, a početkom sledeće sedmice i u ostalim krajevima očekuje se kiša.

(Sputnjik)