OVE DVE POJAVE SVI PREZIREMO: RHMZ popalio alarme - biće velikih temperaturnih oscilacija

В. Н.

11. 11. 2025. u 20:45

NAREDNIH dana u Srbiji se nastavlja nestabilno vreme uz hladna jutra, mraz i maglu, ali i dnevni porast temperature do 19-20 stepeni. Za vikend stiže nova promena, naoblačenje i padavine, a od sledeće nedelje očekuje se novo otopljenje. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na smanjenu vidljivost i zaleđivanje u sredu i četvrtak.

Tanjug

Mraz, niska oblačnost i magla

U sredu ujutru u Srbiji će biti hladno sa slabim prizemnim mrazom, u nižim predelima i sa niskom oblačnošću i maglom koja će se ponegde u Vojvodini i po pojedinim kotlinama zadržati i duže pre podne. Tokom dana pretežno sunčano.

Vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, a najviša od 12 do 18 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od 8 do 11 stepeni. Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

  • u Beogradu pretežno sunčano, najniža temperatura 5 stepeni, najviša 15 stepeni
  • u Novom Sadu malo i umereno oblačno, najniža temperatura 3 stepena, najviša 12 stepeni
  • u Nišu pretežno sunčano, najniža temperatura 3 stepena, najviša 15 stepeni
  • u Kragujevcu pretežno sunčano, najniža temperatura 2 stepena, najviša 16 stepeni

RHMZ je uključio “žuti” meteoalarm za sve krajeve, osim istočnu Srbiju, zbog magle koja će smanjiti horizontalnu vidljivost na manje od 200 metara.

Zbog ove potencijalno opasne pojave mogući su:

  • problemi u saobraćaju (moguća blokada saobraćaja)
  • komplikacije u već teškoj situaciji (delimična ili potpuna blokada akcija spašavanja)
  • nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate
  • pri niskim temperaturama objektivna opasnost od mržnjenja kapljica magle i zaleđivanja

Jutro hladno, maglovito, preko dana pretežno sunčano

U četvrtak ujutru hladno, ponegde sa slabim mrazom, u nižim predelima i maglom koja se ponegde može zadržati i duže pre podne. Tokom dana malo i umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana u južnom Banatu i donjem Podunavlju pojačanju. Najniža temperatura od -2 do 6 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.

  • u Beogradu pretežno sunčano, najniža temperatura 6 stepeni, najviša 16 stepeni
  • u Novom Sadu pretežno sunčano, najniža temperatura 3 stepena, najviša 14 stepeni
  • u Nišu pretežno sunčano, najniža temperatura 1 stepena, najviša 16 stepeni
  • u Kragujevcu pretežno sunčano, najniža temperatura 1 stepena, najviša 17 stepeni

Foto: N. Živanović

Osim na istoku zemlje, u celoj zemlji maglovito sa smanjenom vidljivošću na manje od 200 metara.

-Vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – upozoravaju meteorolozi.

Porast dnevne temperature

U petak ujutru hladno, ponegde sa slabim mrazem, u nižim predelima i maglom. Tokom dana malo i umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 6 stepeni, a najviša od 15 do 19 stepeni.

  • u Beogradu sunčano, najniža temperatura 6 stepeni, najviša 19 stepeni
  • u Novom Sadu sunčano, najniža temperatura 3 stepena, najviša 17 stepeni
  • u Nišu sunčano, najniža temperatura 0 stepena, najviša 18 stepeni
  • u Kragujevcu sunčano, najniža temperatura 2 stepena, najviša 19 stepeni

Za vikend stiže naoblačenje sa kišom

Ujutru u subotu hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, u nižim predelima i maglom. Tokom dana malo i umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno i jak, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 0 do 8 stepeni, a najviša od 15 do 19 stepeni. Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu.

  • u Beogradu pretežno sunčano, najniža temperatura 8 stepeni, najviša 18 stepeni
  • u Novom Sadu mogući pljuskovi, najniža temperatura 5 stepena, najviša 18 stepeni
  • u Nišu malo i umereno oblačno, najniža temperatura 3 stepena, najviša 17 stepeni
  • u Kragujevcu malo i umereno oblačno, najniža temperatura 4 stepena, najviša 18 stepeni

Foto: N: Živanović

U vremenskoj prognozi za period od 16. do 20. novembra objavljeno je da se očekuje “umereno do potpuno oblačno vreme, u nedelju ponegde u severnim, a početkom sledeće sedmice i u ostalim krajevima sa kišom”.

