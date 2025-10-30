OD OVOG DANA PROMENA VREMENA: Posle Miholjskog leta naoblačenje i pad temperature

U SRBIJI pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini postepeno povećanje oblačnosti, koje će krajem dana ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu.

Foto: N: Živanović

Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i na planinama povremeno i jak južnih pravaca, krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25 stepeni.

Foto: N. Živanović

Pozno Miholjsko leto

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra jutro hladno, na jugozapadu i jugu ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, u severnim i južnim krajevima Srbije uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, na istoku i umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 2 do 11 stepeni, a najviša od 20 do 25 stepeni.

Za vikend toplo vreme za ovaj period godine, uz sa dnevnim temperaturama u većini mesta od 18 do 25 stepeni. Tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Početkom naredne sedmice naoblačenje sa kišom i padom temperature.

