VEĆ VEČERAS POGORŠANJE VREMENA: Ovo je tačna satnica - očekuje nas pad temperature i olujni vetar
VEOMA toplo vreme u Srbiji. Trenutne temperature već dostižu 22 stepena, a maksimalna dnevna biće danas i do 26 stepeni.
Srbija i naše područje pod uticajem su snažnog ciklona sa zapada i severozapada Evrope i preovladavaju vrlo izražena južna strujanja, uz priliv veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike. Očekuje se smena sunca i oblaka, a onda uveče sledi jak preokret vremena, najavio je meteorolog Đorđe Đurić.
Najtoplije biće u Podrinju sa 26 stepeni i u Kolubarskom okrugu sa 25 stepeni. Dakle, najtopliji grad mogao bi biti Loznica sa 26 i Valjevo sa 25 stepeni, a u Beogradu će biti 24 stepena.
U ovom času ciklon sa severozapada Evrope sve više jača i na udaru olujnog i orkanskog nevremena danas će se naći mnogi delovi Evrope, pa i naš region.
U sklopu ciklona, hladni front i mračni oblaci stići će do severa i zapada Srbije već večeras i oko 20-21 čas i premeštaće se tokom noći i petka ujutro preko ostalih delova Srbije. Ovo pogoršanje doneće prolaznu veoma jaku kišu sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i izraženiji pljuskovi, uz jak vetar, a palo bi i više od 20 litara kiše.
Najobilnije padavine u Srbiji očekuju se u noći između četvrtka i petka i u petak ujutro, a najveća količna očekuje se na zapadu, severu i severoistoku Srbije, u Vojvodini, na širem području Beograda i u Podunavlju.
Biće veoma vetrovito. Prema večeri i noći duvaće vrlo jak južni i jugozapadni vetar, na planinama sa olujnim udarima od 80 do 100 km/h, dok će u košavskom području jugoistočni vetar imati olujne udare. U toku noći i u petak ujutro vetar će biti u skretanju na severozapadni, na udare prolazno i olujni, potom u slabljenju.
Inače, zbog snažnog ciklona, vazdušni pritisak biće danas u Srbiji u osetnijem padu i biće niži večeras i noćas za 10 do 15 milibara nego jutros iimaće vrednosti na severu Srbije ispod 1000 mb, na severu Vojvodine i ispod 995 mb. Upravo se zbog veoma niskog vazdušnog pritiska očekuje jako pogoršanje vremena. Velika razlika u pritisku između severa i juga Srbije, odnosno veoma izražen gradijent pritiska usloviće veoma vetrovito vreme, uz olujne udare vetra.
Već u petak svežije. Nakon jutarnjih 10 do 15 stepeni, maksimalna dnevna biće od 16 na severozapadu do 22 na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 18 stepeni.
Od vikenda svežije
Prvog dana vikenda biće suvo, još ponegde sa kišom.
Drugog dana vikenda novo jače naoblačenje, koje će do kraja dana i u ponedeljak Srbiji doneti novi talas obilne kiše i pljuskova sa grmljavinom.
Širom Srbije očekuju se veće količine padavina, lokalno ponegde i više od 50 litara.
U ponedeljak kratkotrajno jako zahlađenje, na višim planinama i sneg.
Već od utorka postepeni porast temperatura.
Zbog očekivanih veoma loših vremenskih uslova, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: ESTRELLA ROJA! Portugalci prognoziraju: Biće tesno protiv Zvezde
Preporučujemo
BEOGRAD BI MOGAO DA BUDE OKOVAN SNEGOM: Stiže zahlađenje sa severa
23. 10. 2025. u 09:04
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)