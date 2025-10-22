Društvo

"POČIVAJ U MIRU, GENERALE": Sahrana Nebojše Pavkovića, od predsednika Vučića stigla posebna poruka

В. Н.

22. 10. 2025. u 13:08

U ALEJI zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u toku je sahrana genarala Nebojše Pavkovića.

ПОЧИВАЈ У МИРУ, ГЕНЕРАЛЕ: Сахрана Небојше Павковића, од председника Вучића стигла посебна порука

Foto: "Novosti"

Gardisti i vojska su ispred kapele, ljudi pristižu da se oproste od generala.

Poslednjem ispraćaju ratnog komandanta prisustvuje je veliki broj saboraca, prijatelja, političara i poštovalaca.

Na sahranu slavnom generalu stigli su prelepi venci kao poslednji oproštaj od predsednika Aleksandra Vučića i Ministarstva odbrane.

Na vencu koji je poslao predsednik Vučić piše:

"Počivaj u miru, generale. Predsednik Republike Aleksandar Vučić" .

