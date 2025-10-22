"POČIVAJ U MIRU, GENERALE": Sahrana Nebojše Pavkovića, od predsednika Vučića stigla posebna poruka
U ALEJI zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u toku je sahrana genarala Nebojše Pavkovića.
Gardisti i vojska su ispred kapele, ljudi pristižu da se oproste od generala.
Poslednjem ispraćaju ratnog komandanta prisustvuje je veliki broj saboraca, prijatelja, političara i poštovalaca.
Na sahranu slavnom generalu stigli su prelepi venci kao poslednji oproštaj od predsednika Aleksandra Vučića i Ministarstva odbrane.
Na vencu koji je poslao predsednik Vučić piše:
"Počivaj u miru, generale. Predsednik Republike Aleksandar Vučić" .
Preporučujemo
POSLEDNjI POZDRAV GENERALU: Vojska, porodica i poštovaoci ispraćaju Nebojšu Pavkovića (FOTO/ VIDEO)
22. 10. 2025. u 13:14 >> 14:35
KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI NEBOJŠE PAVKOVIĆA: Prijatelji, saborci i poštovaoci odali počast generalu (VIDEO)
22. 10. 2025. u 10:36 >> 11:06
SUTRA ĆE BITI SAHRANjEN GENERAL PAVKOVIĆ: Počivaće u Aleji zaslužnih građana
21. 10. 2025. u 13:39
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)