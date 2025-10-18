POSLE MRAZA STIŽE SUNCE: Vremenska prognoza za nedelju, 19. oktobar

JOŠ do jutra na jugu slaba kiša, a zatim i tamo razvedravanje.

Foto: Nenad Živanović

Jutro iznad većeg dela pretežno vedro i hladno, u Vojvodini i u centralnoj Srbiji ponegde sa slabim prizemnim mrazem.

Na jugozapadu i jugu oblačno, ponegde sa slabom kišom.

Tokom dana pretežno sunčano, na jugu prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, u Vojvodini tokom dana u skretanju na jugoistočni.

Najniža temperatura od 1 do 8, a najviša od 13 do 18 stepeni.

Jača uticaj polja povišenog vazdušnog pritiska sa zapada u većem delu zemlje drugog dana vikenda biće pretežno sunčano.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć