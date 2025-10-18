OGLASIO SE AMSS: Ako krećete na put, ovo morate da znate
ZADRŽAVANjA na graničnim prelazima ima samo za teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlčazu iz zemlje, dva sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS)
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, na graničnim prelazima Srbije za putnička vozila nema zadržavanja.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
