Društvo

BRATINA SA PRIMAKOVIM: Razgovor o daljem razvoju i jačanju tradicionalno bliskih i prijateljskih odnosa

В. Н.

17. 10. 2025. u 15:57

MINISTAR informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina razgovarao je juče u Moskvi sa direktorom Federalne agencije za poslove Zajednice nezavisnih država, sunarodnika u inostranstvu i međunarodnu humanitarnu saradnju Evgenijem Primakovim o daljem razvoju i jačanju tradicionalno bliskih i prijateljskih odnosa između Srbije i Rusije.

БРАТИНА СА ПРИМАКОВИМ: Разговор о даљем развоју и јачању традиционално блиских и пријатељских односа

Foto: Luka Nikolic

Razgovoru je prisustvovala i ministarka ta rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Sagovornici su se saglasili da je jako važno sačuvati dobre odnose, stabilnost i saradnju u današnjim turbulentnim okolnostima. 

Tokom razgovora dogovorena je razmena iskustava i inteziviranje saradnje u oblastima očuvanja tradicije i kulture sećanja. Takođe, dogovorena je kulturna saradnja, učenje ruskog u školama i pojačavanje rada ruskog doma.

Ministar Bratina imao je i izuzetno važan sastanak sa Vladimirom Mihajlovičem Filipovim, pomoćnikom predsednika Ruske Federacije za obrazovanje.

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina sastao se danas u MID-u u Moskvi sa zamenikom ministra inostranih poslova Ruske Federacije Sergejom Veršinjinom.

Na sastanku su razmatrane teme informacione bezbednosti i druga pitanja u vezi sa tim.
Posebno je istaknuto da je to pitanje danas loše regulisano na međunarodnom planu. Takva situacija  ugrožava suverenitet država i omogućava mešanje u unutrašnja pitanja, proizvodeći i političku nestabilnost.

Sagovornici su se saglasili da to treba da se promeni tako što bi bila usaglašena i potpisana međunarodna konvencija o informacionoj bezbednosti koja bi uvažavala suverenitet i obezbedila nemešanje u unutrašnja pitanja država.

Zamenik ministra Veršinjin potvrdio je opredeljenost Rusije da nastavi da pruža političku podršku Srbiji u vođenju njene suverenističke politike, na čemu mu se ministar Bratina posebno zahvalio.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BRAT I SESTRA JEDINI UČENICI: Bojan (7) i Bojana (10) Ristić, deca za ponos svih nas
Društvo

0 0

BRAT I SESTRA JEDINI UČENICI: Bojan (7) i Bojana (10) Ristić, deca za ponos svih nas

DECA su naša budućnost, ali ovde u Bratilovcu, u kosovsko-kameničkom selu, osim nekoliko napuštenih kuća i dva domaćinstva sa desetak članova, nema više nikog. Zato su Bojan (7) i Bojana (10) deca za ponos, mališani, na ponos svih nas, jedini učenici ovde, u ovom selu, našem selu, na našem Kosovu. Upućeni jedno na drugo, i kući i u školi. Vole da dolaze na časove, svesni da imaju obavezu da stiču znanje. Najviše se, ipak raduju fizičkom i zato što mogu da igraju stoni tenis.

17. 10. 2025. u 15:45

NA BUDŽET I SA MANJE OD 48 ESPB BODOVA: Odluka Vlade Srbije
Društvo

0 0

NA BUDŽET I SA MANJE OD 48 ESPB BODOVA: Odluka Vlade Srbije

NA predlog Ministarstva prosvete, Vlada Republike Srbije dala je saglasnost da se u školsku 2025/2026. godinu, nakon rangiranja studenata koji su ostvarili uslov od potrebnih 48 ESPB bodova za finansiranje iz budžeta, na teret budžeta upišu i studenti koji su ostvarili manje od potrebnog broja bodova.

17. 10. 2025. u 14:27

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem