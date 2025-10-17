BRATINA SA PRIMAKOVIM: Razgovor o daljem razvoju i jačanju tradicionalno bliskih i prijateljskih odnosa
MINISTAR informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina razgovarao je juče u Moskvi sa direktorom Federalne agencije za poslove Zajednice nezavisnih država, sunarodnika u inostranstvu i međunarodnu humanitarnu saradnju Evgenijem Primakovim o daljem razvoju i jačanju tradicionalno bliskih i prijateljskih odnosa između Srbije i Rusije.
Razgovoru je prisustvovala i ministarka ta rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.
Sagovornici su se saglasili da je jako važno sačuvati dobre odnose, stabilnost i saradnju u današnjim turbulentnim okolnostima.
Tokom razgovora dogovorena je razmena iskustava i inteziviranje saradnje u oblastima očuvanja tradicije i kulture sećanja. Takođe, dogovorena je kulturna saradnja, učenje ruskog u školama i pojačavanje rada ruskog doma.
Ministar Bratina imao je i izuzetno važan sastanak sa Vladimirom Mihajlovičem Filipovim, pomoćnikom predsednika Ruske Federacije za obrazovanje.
Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina sastao se danas u MID-u u Moskvi sa zamenikom ministra inostranih poslova Ruske Federacije Sergejom Veršinjinom.
Na sastanku su razmatrane teme informacione bezbednosti i druga pitanja u vezi sa tim.
Posebno je istaknuto da je to pitanje danas loše regulisano na međunarodnom planu. Takva situacija ugrožava suverenitet država i omogućava mešanje u unutrašnja pitanja, proizvodeći i političku nestabilnost.
Sagovornici su se saglasili da to treba da se promeni tako što bi bila usaglašena i potpisana međunarodna konvencija o informacionoj bezbednosti koja bi uvažavala suverenitet i obezbedila nemešanje u unutrašnja pitanja država.
Zamenik ministra Veršinjin potvrdio je opredeljenost Rusije da nastavi da pruža političku podršku Srbiji u vođenju njene suverenističke politike, na čemu mu se ministar Bratina posebno zahvalio.
