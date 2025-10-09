SVE ČEŠĆE VIĐATE BOGOMOLJKE? Stručnjaci otkrili razlog: "Bezopasne su, nema razloga za strah i paniku"

BIOLOG Kristijan Ovari, zaposlen u beogradskom zoo vrtu izjavio je danas da su bogomoljke bezopasna vrsta insekta koja ne može da prenese nikakvu bolest, kao i da nema razloga za strah i paniku zbog najezde ove vrste insekta u Srbiji.

Foto: Printskrin/Jutjub/BBD Vajld

- Bogomoljke ne mogu da prenesu nikakvu bolest. Postoje razna verovanja u narodu. Međutim, suština je u tome da bogomoljke munjevito hvataju plen pomoću tih prednjih ekstremiteta. One su isključivo predatori, hrane se drugim životinjama - rekao je Ovari za Tanjug.

Ta vrsta insekta koja se pojavila karakteristična je za naše prostore, a reč je o evropskoj bogomoljki Mantis religiosa. Ovari ističe da su u narodu bogomoljke zapažene upravo zbog karakterističnog položaja ekstremiteta.

- Zbog tog položaja, izgleda kao da se mole, otud i taj naziv bogomoljka - naveo je Ovari.

Ovari ističe da ljudi nemaju razloga za strah jer se bogomoljke hrane insektima. Neki posetioci u beogradskom zoo vrtu naveli su da se generalno plaše svih insekata.

Sa druge strane, bilo je i onih koji se ne plaše insekata. Svi su se usaglasili da, kada vide insekte u prostoru u kom žive, izbace ih napolje. Posetioci su ukazali na povećanu prisutnost bogomoljki prethodnih dana. Ovari navodi da je sve češća pojava bogomoljki posledica klimatskih promena.

- Topla leta i kratke zime koje su takođe tople, omogućavaju fauni da migrira. Nedavno je do nas došla Herodua, to je jedna azijska vrsta, koja je našla svoje stanište ovde kod nas, mnogo je krupnija od naše bogomoljke i nije toliko stidljiva i u suštini zato je ljudi češće viđaju. Zato je uočljivija u urbanoj sredini koju naša bogomoljka izbegava - objasnio je Ovari.

Ovari je naveo da nije reč o najezdi već o normalnoj pojavi, migraciji životinjske vrste.

- Ono što je tu interesantno, jeste da je došlo do klimatske promene i jedna vrsta koja do tada nije bila tipična za naše krajeve jer nije mogla da preživi te hladne zime, sada se prosto nastanila jer joj uslovi životne sredine pogoduju. Naravno, pošto nema prirodnih predatora, ona je u ekspanziji, a sa druge strane, ono što je bitno, ta vrsta je mnogo veća i lakše se uočava - poručio je Ovari.

