NAKON mesec dana pauze Crvena zvezda igra u Ligi Evrope. U sedmom kolu gostuje Malmeu, a meč iz Švedske uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

MALME - CRVENA ZVEZDA (prvo poluvreme) 0:1 (Kostov 16')

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45' Šutirao je Arnautović, preko gola je otišla lopta.

40' Ono što je dobro, Zvezda ima kontrolu igre,

32' Spao je sada ritam igre. Igra se uglavnom između dva šesnaesterca.

25' Šutirao je Katai, ništa od opasnosti po gol domaćina.

20' Statistika u potpunosti na strani Zvezde u dosadašnjem toku meča. 67 posto poseda lopte u nogama gostiju. Četiri šuta ka golu...

16' GOL, ZVEZDA! Kostov je strelac! Rodrigao je počeo, pa Marko Arnautović koji je u petercu našao Kostova. Mat u tri poteza, gol za goste.

12' Tikizijan je odlično proigrao Kataija koji je šutirao ssa sedam metara iskosa loše. Nije uspeo dobro da zahvati loptu.

5' Sada je Katai pokušao iskosa da šutira, pravo u golmana rivala...

Sjajnu koreografiju pripremili su navijači Zvezde. Deo stadiona u Malmeu bio je u crveno-belim bojama.

2' Au, umalo je Zvezda primila gol. Ekong je iskoristio letargičnost defanzivaca Zvezde. Nadmudrio je Veljkovića i šutirao kraj gola...

1' Krenula je utakmica.

18.35 - Donosimo vam i atmosferu iz Malmea, stadion je dobro popunjen.

18.20 - Veliki broj navijača Zvezde stigao je na stadion Malmea.

18.00 - Fenomenalnu atmosferu priredili su navijači Crvene zvezde na ulicama Malmea. Zapalili su baklje i puštali vatromet, a atmosferu pogledajte u posebnom tekstu....

SASTAVI

17:35 - Dejan Stanković odlučio se za sledećih 11: Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Lučić, Katai, Kostov - Arnautović.

Na klupi su: Glazer, Guteša, Ivanić, Bajo, Milson, Bruno Duarte, Tomas Handel, Stanković, Leković, Gudelj, Radonjić, Avdić.

Dok je domaći trener Migel Anhel Ramirez odabrao je sledeći tim: Eliborg, Karison, Janson, Rosler, Busanelo, Bolin, Lundberg, Busuladžić, Skogmar, Botheim, Ekong.

Na klupi su: Olsen, Đurić, Levicki, Sigurson, Kristijansen, Suma, Ali Johnsen, Hakšabanović, Gudjonsen, Frejd Palson, Ponerg Hidalgo

16.48 - Navijači Zvezde počeli da se okupljaju u centru Malmea, pročitajte kakva je atmosfera na glavnom gradskom trgu.

UOČI MEČA

Turbulentna završnica prvog dela sezone donela je određene promene u taboru šampiona Srbije, a najočiglednija je ona na klupi.

Način na koji su oba tima igrala do sada ne garantuje previše uzbuđenja, kao ni golova, ali to ne znači da će neizvesnost izostati.

Zvezda promenila trenera

Najveću promenu Zvezda je doživela na poziciji trenera. Vladan Milojević je odmah nakon poslednjeg meča jesenjeg dela Superlige napustio klub i ostavio klupu praznom.

Rešenje je međutim veoma brzo bilo spremno, te je Dejan Stanković po drugi put u karijeri postao šef stručnog štaba srpskog šampiona.

Svesni su bili u Zvezdi da će im biti potrebna određena pojačanja, kako bi nastavili da budu konkurentni, te su do sada predstavili dva pojačanja.

Prvo je ugovor sa Zvezdom potpisao Džej Enem, koji je stigao iz OFK Beograda, a nešto kasnije je iz Radnika došao i Daglas Ovusu.

Od fudbalera koji su imali određenu ulogu u prvih šest utakmica, neće biti Pitera Olajinke, koji je napustio klub.

Uspon Zvezdine forme

Zvezda je u dosadašnjem toku takmičenja zabeležila tri pobede, dva poraza i remi i sa deset bodova se nalazi u odličnoj poziciji pred preostala dva kola.

Remi protiv Seltika bio je solidan početak, ali su zatim usledili neuspesi u Portugaliji, protiv Porta i Braga.

Nalazila se Zvezda u tim momentima u jako teškoj poziciji, ali je uspela da se podigne. Prvo je spasila evropsku sezonu protiv Lila, a nakon toga je i raspored postao lakši.

Pali su zatim i FCSB i Šturm, te su crveno-beli tako vezali tri minimalna trijumfa, što im je bilo dovoljno da preokrenu svoju sudbinu i sa mnogo više optimizma dočekuju proleće.

Ukoliko trijumfuju i na dve preostale utakmice, izrabranici Dejana Stankovića mogli bi da se uključe i u borbu za direktan plsaman u osminu finala.

Malme u lošoj poziciji

Igrači švedskog tima su od 11. decembra odigrali samo jedan prijateljski susret, isključivo kako ne bi Zvezdu dočekali bez ijednog meča u nogama.

Prvenstvo Švedske završeno je još u novembru, a Malme je pre šest dana nadigrao Spartu iz Praga rezultatom 1:0 i napravio dobar uvod u susret.

Malme je sezonu u prvom rangu švedskog fudbala završio kao šesti i nije izborio plasman u Evropu, čemu se sigurno nisu nadali.

Ništa bolji nisu bili ni u Ligi Evrope. Na šest mečeva su osvojili samo jedan bod i to posle remija protiv Dinamo Zagreba u trećem kolu.

Pretrpeli su poraze od Ludogoreca, Viktorije iz Plzenja, Panatinaikosa, Notingem foresta i Porta i praktično nemaju šanse da se domognu plej-ina.

