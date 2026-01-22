A ŠVEĐANI - ZAPANJENI! Evo šta su "delije" upravo uradile na ulicama Malmea (FOTO)

Malme i Crvena zvezda igraju danas utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a pred taj megdan - bilo je na momente baš "živo" na ulicama pomenutog švedskog grada.

Foto: ATA images

Naime, brojne pristalice srpskog prvaka okupile su se na lokalnom trgu i odatle zajedno, i bučno, krenule na stadion.

A taj navijački "korteo", kako se u tifo-svetu naziva organizovana povorka pristalica neke ekipe, zapanjio je Šveđane.

Jer, "delije" em nisu prestajale s pesmom, em su na momente aktivirale i vatromet, uz sada već standardan repertoar ostalih pirotehničkih sredstava.

"Novosti" vam donose i video snimak, i nekoliko fotografija sa ulica Malmea kojima su se same pristalice kluba s Marakane pohvalile na društvenim mrežama:

Vatromet! Navijači Crvene zvezde na ulicama Malmea pred meč Malme - Zvezda u Ligi Evrope

Navijači Crvene zvezde na ulicama Malmea

Korteo "delija" u Malmeu

Zvezdini navijači s bakljama idu krozu Malme

Navijači Crvene zvezde na ulicama Malmea

Korteo "delija" u Malmeu (VIDEO)

Crvena zvezda gostuje Malmeu večeras u 18:45 u okviru pretposlednjeg kola grupne faze Lige Evrope, a ona bi mogla da odluči da li će beogradski klub uspeti da obezbedi plasman u narednu fazu takmičenja.

Prenos utakmice Malme - Crvena zvezda možete uživo već sada da pratite klikom na ovaj link.

Tabela Lige Evrope

