A ŠVEĐANI - ZAPANJENI! Evo šta su "delije" upravo uradile na ulicama Malmea (FOTO)
Malme i Crvena zvezda igraju danas utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a pred taj megdan - bilo je na momente baš "živo" na ulicama pomenutog švedskog grada.
Naime, brojne pristalice srpskog prvaka okupile su se na lokalnom trgu i odatle zajedno, i bučno, krenule na stadion.
A taj navijački "korteo", kako se u tifo-svetu naziva organizovana povorka pristalica neke ekipe, zapanjio je Šveđane.
Jer, "delije" em nisu prestajale s pesmom, em su na momente aktivirale i vatromet, uz sada već standardan repertoar ostalih pirotehničkih sredstava.
"Novosti" vam donose i video snimak, i nekoliko fotografija sa ulica Malmea kojima su se same pristalice kluba s Marakane pohvalile na društvenim mrežama:
Korteo "delija" u Malmeu (VIDEO)
Crvena zvezda gostuje Malmeu večeras u 18:45 u okviru pretposlednjeg kola grupne faze Lige Evrope, a ona bi mogla da odluči da li će beogradski klub uspeti da obezbedi plasman u narednu fazu takmičenja.
Prenos utakmice Malme - Crvena zvezda možete uživo već sada da pratite klikom na ovaj link.
Tabela Lige Evrope
Bonus video: A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde
