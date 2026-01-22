Fudbal

A ŠVEĐANI - ZAPANJENI! Evo šta su "delije" upravo uradile na ulicama Malmea (FOTO)

22. 01. 2026. u 17:53 >> 18:31

Malme i Crvena zvezda igraju danas utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a pred taj megdan - bilo je na momente baš "živo" na ulicama pomenutog švedskog grada.

Foto: ATA images

Naime, brojne pristalice srpskog prvaka okupile su se na lokalnom trgu i odatle zajedno, i bučno, krenule na stadion.

A taj navijački "korteo", kako se u tifo-svetu naziva organizovana povorka pristalica neke ekipe, zapanjio je Šveđane.

Jer, "delije" em nisu prestajale s pesmom, em su na momente aktivirale i vatromet, uz sada već standardan repertoar ostalih pirotehničkih sredstava.

"Novosti" vam donose i video snimak, i nekoliko fotografija sa ulica Malmea kojima su se same pristalice kluba s Marakane pohvalile na društvenim mrežama:

Vatromet! Navijači Crvene zvezde na ulicama Malmea pred meč Malme - Zvezda u Ligi Evrope /  Screenshot / Telegram / Delije

Navijači Crvene zvezde na ulicama Malmea pred meč Malme - Zvezda u Ligi Evrope /  Screenshot / Telegram / Delije

Korteo "delija" u Malmeu / Screenshot / Telegram / Delije

Zvezdini navijači s bakljama idu krozu Malme / Screenshot / Telegram / Delije

Navijači Crvene zvezde na ulicama Malmea pred meč Malme - Zvezda u Ligi Evrope /  Screenshot / Telegram / Delije

Korteo "delija" u Malmeu (VIDEO)

Crvena zvezda gostuje Malmeu večeras u 18:45 u okviru pretposlednjeg kola grupne faze Lige Evrope, a ona bi mogla da odluči da li će beogradski klub uspeti da obezbedi plasman u narednu fazu takmičenja.

Prenos utakmice Malme - Crvena zvezda možete uživo već sada da pratite klikom na ovaj link.

Tabela Lige Evrope

Bonus video: A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde

 

