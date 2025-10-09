DANAS 20 STEPENI, A UVEČE NOVO NAOBLAČENJE: Ovaj deo Srbije će prvi biti na udaru - RHMZ objavio prognozu za naredne dane

DANAS pretežno sunčano, osim u brdsko-planinskim predelima južne Srbije gde će biti umereno oblačno.

FOTO: Novosti

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), novo prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, u drugom delu dana proširiće se i na ostale krajeve, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se uveče i tokom noći ponegde u severnim, zapadnim i centralnim predelima naše zemlje.

Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni.

Vreme narednih dana

Do kraja ove i početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno i toplo za ovaj period godine, u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni.

Slaba prolazna kiša očekuje se tokom noći između petka i subote, kao i u subotu ujutru, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u ponedeljak u drugom delu dana u svim predelima. Od utorka uz manji pad temperature kiša biti češća u južnim i centralnim predelima naše zemlje.