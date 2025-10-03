OSTALI BEZ PUTEVA I STRUJE: Prvi sneg doneo probleme žiteljima Jablaničkog okruga

Prve snežne padavine ove godine donele su probleme žiteljima pre svega viših delova lokalnih samouprava Jablaničkog okruga. Juče popodne su se zabelela područja Crne Trava, Medveđe, Bojnika i viših delova Vlasotinca, a jutros je snega bilo i u dolinama. Pojedini putni pravci su u prekidu, a delovi ovih opština su ostali i bez struje.

foto: OU Vlasotince

U brdsko-planinskom području vlasotinačke opštine visina snežnog pokrivača iznosi između 15 i 20 centimetara. Na lokalnim putnim pravcima, kao i na regionalnom putu prema Crnoj Travi, ima neprohodnih deonica jer je granje, pod težinom vlažnog snega, poleglo na kolovoze. U vlasotinačkom Štabu za vanredne situacije najavljuju brzu normalizaciju saobraćaja.

Stabla koja su u ovakvim uslovima padala na mrežu dovela su do prekida snabdevanja strujom cele teritorije Crne Trave, a problema sa električnom energijom ima i u višim delovima Vlasotinca, Medveđe i Bojnika.

Veliko nevreme, praćeno obilnim i vlažnim snegom, izazvalo je i kvar na dalekovodu i bez struje ostavilo delove Medveđe, ka administrativnoj liniji sa Kosmetom i od Leca ka Radan planini, kao i delove Bojnika, ka Radanu.

U Medveđi je sneg doveo i do prekida saobraćaja na putu Maćedonce – Mutivode, a ekipe „Puteva Srbije“ su odmah izašle na teren kako bi sa svih kolovoza uklonile stabla i grane i normalizovali saobraćaj.

I sve raspoložive ekipe leskovačkog elektrodistribitivnog preduzeća su na terenu i intenzivno rade na saniranju kvarova. U veoma teškim uslovima oni su trude da u što kraćem roku normalizuju snabdevanje uprkos neprohodnim putevima i vlažnom snegu koji i dalje pada.