OKOVANA SRBIJA: Neverovatne slike snega u oktobru (FOTO)

В. Н.

03. 10. 2025. u 08:55

U POJEDINIM delovima Srbije, pre svega u planinskim predelima, tokom noći pala je veća količina snega zbog čega su na pojedinim deonicama angažovane službe za čišćenje puteva.

ОКОВАНА СРБИЈА: Невероватне слике снега у октобру (ФОТО)

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Tokom noći snežne padavine pogodile su veći deo regiona Novog Pazara i Ivanjice. 

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci zavejanih puteva na Goliji, a na snimcima se vidi i kako se meštani sela na planini Mučanj kod Ivanjice terenskim vozilima probijaju do kuća.

Na Kopaoniku je trenutna temperatura između minus 4,2 i minus pet stepeni Celzijusa, i pada umeren sneg, kako prenosi portal Infokop.

I na Torniku je palo oko pet centimetra snega, a vozačima je savetovan dodatan oprez uz podsećanje da su zimske gume obavezne tek od 1. novembra.

Foto: Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Sneg je padao i na području opštine Ivanjica, ali nije stvarao veće probleme, a snežnog pokrivača ima i na višim delovima planine Zlatar, u predelu Vodene Poljane i krajevima između Zlatara i Sjenice.

Sneg pada i u Kraljevu.

Foto: Фото: Новости

Takođe, prvi sneg na početku jeseni pao je i na planini Jabuci, koja se nalazi na nadmorskoj visini od 1.250 metara.

(Tanjug)

