OKOVANA SRBIJA: Neverovatne slike snega u oktobru (FOTO)
U POJEDINIM delovima Srbije, pre svega u planinskim predelima, tokom noći pala je veća količina snega zbog čega su na pojedinim deonicama angažovane službe za čišćenje puteva.
Tokom noći snežne padavine pogodile su veći deo regiona Novog Pazara i Ivanjice.
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci zavejanih puteva na Goliji, a na snimcima se vidi i kako se meštani sela na planini Mučanj kod Ivanjice terenskim vozilima probijaju do kuća.
Na Kopaoniku je trenutna temperatura između minus 4,2 i minus pet stepeni Celzijusa, i pada umeren sneg, kako prenosi portal Infokop.
I na Torniku je palo oko pet centimetra snega, a vozačima je savetovan dodatan oprez uz podsećanje da su zimske gume obavezne tek od 1. novembra.
Sneg je padao i na području opštine Ivanjica, ali nije stvarao veće probleme, a snežnog pokrivača ima i na višim delovima planine Zlatar, u predelu Vodene Poljane i krajevima između Zlatara i Sjenice.
Sneg pada i u Kraljevu.
Takođe, prvi sneg na početku jeseni pao je i na planini Jabuci, koja se nalazi na nadmorskoj visini od 1.250 metara.
(Tanjug)
Preporučujemo
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)