Društvo

STIŽE I SNEG! Meteorolog otkrio kada kreću zimske padavine

V.N.

29. 09. 2025. u 21:49

RHMZ za utorak najavljuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a od četvrtka do subote mestimično sa kišom koja će preći u susnežicu i sneg

СТИЖЕ И СНЕГ! Метеоролог открио када крећу зимске падавине

Foto: Profimedia/Ilustracija

U Srbiji se narednih dana očekuje sveže vreme naročito u četvrtak u petak kada će u jugozapadnim i južnim delovima zemlje padati i sneg koji će na visokim planinama formirati snežni pokrivač i do pola metra.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) danas najavljuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok će u utorak na jugozapadu, jugu i jugoistoku, a od četvrtka do subote i u ostalim krajevima biti mestimično sa kišom koja će preći u susnežicu i sneg.

Meteorolog Slobodan Sovilj kaže za Kurir da će jutarnje temperature biti između četiri i devet stepeni, a maksimalne od 16 do 21 stepen.

- Ove minimalne temperature jesu malo ispod proseka za ovo doba godine, međutim, druga polovina sedmice donosi još izraženije zahlađenje, a najhladniji dani biće četvrtak i petak. Najavljena promena vremena uslovljena je jakom ciklunskom aktivnošću u sredozemlju koje će u sredu uveče i četvrtak ujutru centralnoj Srbiji doneti obilne padavine, a na planinama i jak sneg - navodi Sovilj i najavljuje da se u većini predela ispod Save i Dunava očekuju padavine od 50 do 100 litara, što je u proseku ukupna mesečna oktobarska količina koja će pasti za 48 sati:

Gde će pasti sneg

- Snežne padavine se 2. i 3. oktobra očekuju prvo u Tutinu, Novom Pazaru, raškoj oblasti, Novoj Varoši, Sjenici, zlatiborskom kraju i drugim planinama, a snežna granica se može spustiti i na 800 i 900 metara nadmorske visine. Očekuje se od 20 do 40 centimetara snega, a na visokim planinama preko 1.500 metara nadmorske visine može pasti i do pola metra snežnog pokrivača - naglašava Sovilj.

Ističe i da je su ovo ozbiljne količine padavina i da bi ovaj hladan prodor bio najintenzivniji za početak oktobra i jeseni u istoriji meteoroloških merenja iako ovo ne bi bio najraniji prvi sneg.

- 1995. 31. avgusta smo na Kopaoniku imali jedan centimetar snega, dok je 15. septembra 1976. u Sjenici palo tri centimetra - podseća meteorolog.

Šok promena u drugoj polovini meseca

Inače, ova jaka oblačnost sa padavinama trebalo bi da traje do subote ujutru.

- Tada dolazi do postepenog razvedravanja, ali prohladno vreme ostaje u prvoj polovini oktobra s tim što neće biti hladno kao u četvrtak i petak kada će minimalne temperature u nižim predelima biti od sedam do 13 stepeni, brdovitim od dva do sedam, a na planinama od -1 do dva stepena. Iako zbog pojačane ciklonske aktivnosti imamo padavine druga polovina oktobra može doneti miholjsko leto koje se može nastaviti čak i u novembru s tim što je tada zovemo zlatna jesen - zaključuje Sovilj.

(Alo)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu