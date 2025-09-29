STIŽE I SNEG! Meteorolog otkrio kada kreću zimske padavine
RHMZ za utorak najavljuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a od četvrtka do subote mestimično sa kišom koja će preći u susnežicu i sneg
U Srbiji se narednih dana očekuje sveže vreme naročito u četvrtak u petak kada će u jugozapadnim i južnim delovima zemlje padati i sneg koji će na visokim planinama formirati snežni pokrivač i do pola metra.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) danas najavljuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok će u utorak na jugozapadu, jugu i jugoistoku, a od četvrtka do subote i u ostalim krajevima biti mestimično sa kišom koja će preći u susnežicu i sneg.
Meteorolog Slobodan Sovilj kaže za Kurir da će jutarnje temperature biti između četiri i devet stepeni, a maksimalne od 16 do 21 stepen.
- Ove minimalne temperature jesu malo ispod proseka za ovo doba godine, međutim, druga polovina sedmice donosi još izraženije zahlađenje, a najhladniji dani biće četvrtak i petak. Najavljena promena vremena uslovljena je jakom ciklunskom aktivnošću u sredozemlju koje će u sredu uveče i četvrtak ujutru centralnoj Srbiji doneti obilne padavine, a na planinama i jak sneg - navodi Sovilj i najavljuje da se u većini predela ispod Save i Dunava očekuju padavine od 50 do 100 litara, što je u proseku ukupna mesečna oktobarska količina koja će pasti za 48 sati:
Gde će pasti sneg
- Snežne padavine se 2. i 3. oktobra očekuju prvo u Tutinu, Novom Pazaru, raškoj oblasti, Novoj Varoši, Sjenici, zlatiborskom kraju i drugim planinama, a snežna granica se može spustiti i na 800 i 900 metara nadmorske visine. Očekuje se od 20 do 40 centimetara snega, a na visokim planinama preko 1.500 metara nadmorske visine može pasti i do pola metra snežnog pokrivača - naglašava Sovilj.
Ističe i da je su ovo ozbiljne količine padavina i da bi ovaj hladan prodor bio najintenzivniji za početak oktobra i jeseni u istoriji meteoroloških merenja iako ovo ne bi bio najraniji prvi sneg.
- 1995. 31. avgusta smo na Kopaoniku imali jedan centimetar snega, dok je 15. septembra 1976. u Sjenici palo tri centimetra - podseća meteorolog.
Šok promena u drugoj polovini meseca
Inače, ova jaka oblačnost sa padavinama trebalo bi da traje do subote ujutru.
- Tada dolazi do postepenog razvedravanja, ali prohladno vreme ostaje u prvoj polovini oktobra s tim što neće biti hladno kao u četvrtak i petak kada će minimalne temperature u nižim predelima biti od sedam do 13 stepeni, brdovitim od dva do sedam, a na planinama od -1 do dva stepena. Iako zbog pojačane ciklonske aktivnosti imamo padavine druga polovina oktobra može doneti miholjsko leto koje se može nastaviti čak i u novembru s tim što je tada zovemo zlatna jesen - zaključuje Sovilj.
