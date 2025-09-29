"SAMO ŽELIMO NORMALAN ŽIVOT" Poruke građana Ćićevca: Tražimo mir, stabilnost, napredak (VIDEO)

VIŠE od 157.000 građana širom Srbije okupilo se u 167 gradova i mesta na mirnim šetnjama protiv blokada, šaljući poruku jedinstva, mira i slobode kretanja.

- Ja sam došao da podržim moje sugrađane u blokada koje terorišu već dugo. Svi mi želimo samo da se krećemo, da radimo, da budemo tu, zato nam smetaju blokade. Zato smo došli da podržimo ovaj skup i celu Srbiju, da se svi ponovo krećemo slobodno i da živimo slobodno kao nekad - rekao je mladić iz Ćićevca.

- Danas sam došla da podržim vesele, srećne, razdragane, ponosne ljude iz Ćićevca. Protiv blokada sam, protiv svakog rušenja i svakog zlostavljanja Srbije. Za ovo kratko vreme, toliko toga smo uspeli da napravimo i postignemo, a najviše, što nam je srce puno, kakvu vojsku imamo za ponos svom narodu. Da nastavimo još brže, jače, da svake godine napredujemo sve više - kazala je starija sugrađanka.

- Mi smo se okupili jer želimo normalan život. Teško mi pada činjenica da je naše obrazovanje uništeno, da fakulteti ne mogu normalno da rade, da se remeti rad i održavanje seminara i brojnih edukacija koje i sam pohađam. Oni su nam praktično uništili zemlju jer remete normalan život, a mi to želimo. Iako je loše vreme, svi smo svedoci da se okupio veliki broj građana kojima je stalo da daju podršku skupu i da vrate normalan život našoj zemlji. Kažu da, kada se uništi obrazovanje u jednoj zemlji, uništiće se i obrazovni sistem i budućnost jednog naroda. Tražimo mir, stabilnost, jak napredak u ovoj zemlji, normalan rad fakulteta i ostalih školskih ustanova i da kažemo jednom za svagda: "Dosta je bilo blokada, dosta je bilo nasilja" - poručio je još jedan mladić sa skupa.

