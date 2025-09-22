KO NEĆE MOĆI DA LEGALIZUJE OBJEKAT: Dva su slučaja i za njih se uvodi nulta tolerancija

MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević obratila se javnosti iz Vlade Srbije povodom novog zakona o legalizaciji.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će država predložiti zakon o legalizaciji bez komplikovane procedure koji će rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do Nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.

- Glavna su dva cilja za donošenje ovog zakona: da svaki objekat koji je već evidentiran bude upisan na nekog vlasnika. Najveći broj naših građana koji već sada koriste te nepokretnosti postaće i stvarni vlasnici. A država će rešiti imovinsko-pravne odnose koji se nisu mogli rešiti ni posle više decenija i moći će bolje da zaštiti javni interes i planira prostor. A drugi razlog je sprečavanje nove bespravne gradnje. Uvodi se nulta tolerancija na nultu bespravnu gradnju i da se ti objekti upisuju – najavila je ministarka Sofronijević.

Ona je dodala da je zakon još u nacrtu.

– Nacrt je završen i naš je plan da se u petak on nađe na Vladi, i ako Vlada usvoji, da uđe u skupštinsku proceduru. Ono što je važno reći su i rokovi. Očekujem da će stupiti na snagu u kratkom roku, u oktobru ove godine – rekla je.

Ko neće moći da legalizuje

Ministarka je rekla i da predmet ovog zakona nisu objekti koji su građeni na zemljištu koje je isključivo na privatnoj svojini. Njima se ostavlja da reše pitanja sa vlasnikom i imaju pet godina rok da to završe. Takođe, oni koji su građeni na javnim površinama, na površinama saobraćajnica i kulturnim i prirodnim dobrima, neće moći da budu legalizovani. Tu imamo strašan napad na naše planine, istakla je ministarka.

- Golija je napadnuta mobilnim kućama – napomenula je.

Ko neće plaćati ni tih 100 evra

Primaoci socijalne pomoći, invalidi, samohrani roditelji i roditelji troje i više dece biće oslobođeni plaćanja takse za legalizaciju.

