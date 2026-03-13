SLAVIMO PREPODOBNOG VASILIJA ISPOVEDNIKA: Prema narodnim verovanjima na današnji dan jednu stvar posebno treba izbegavati

PRAVOSLAVNI vernici i Srpska pravoslavna crkva danas obeželavaju dan posvećen Prepodobnom Vasiliju Ispovedniku.

Foto: SPC

Sveti Vasilije ispovednik je bio je drug i stradalnik svetog Prokopija Dekapolita. Pretrpeo je mnoge muke od ikonoboraca.

Postao je monah kao veoma mlad, a kako je bio posvećen veri, u to doba je često tamničen i mučen zbog poštovanja koje je iskazivao ka Bogu.

Kada su ikonoborci propali, po Božjem Promislu, Vasilije se vratio zajedno s Prokopijem u svoj manastir gde su se u postu i molitvi dugo podvizavali. Preminuo je 747. godine.

Narodna verovanja i običaji

Danas se prema narodnim verovanjima izbegava svađa i loše misli. Takođe se pale sveće za oprost svih grehova.