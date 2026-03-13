STIŽE NOVI HLADNI TALAS U SRBIJU: Tačno ovog datuma očekujte zahlađenje

U NAŠOJ zemlji do kraja nedelje pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, a od utorka stiže zahlađenje.

Foto: Tanjug

U Srbiji u petak nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, posle podne na zapadu i jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kiša i lokalni pljuskovi. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u Banatu i Braničevu povremeno i jak. Najniža temperatura od -2 na jugu i istoku Srbije do sedam stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- Za vikend i u ponedeljak zadržava se pretežno sunčano i toplo vreme, sa dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni, a u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. U košavskom području će duvati umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata dostizati i olujne udare - najavio je RHMZ i dodao:

- U ponedeljak uveče i tokom noći na severu i zapadu, a u utorak i u ostalim predelima, naoblačenje sa kišom i pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Temperatura u manjem padu. Zatim promenljivo i malo svežije vreme, tek ponegde sa uslovima za kratkotrajnu kišu.

Biometeorološka prognoza za petak

Optimalna maksimalna dnevna temperatura vazduha, iznad proseka za ovaj period godine, pogoduje većini hronično obolelih. Kod osetljivih osoba moguća je glavobolja, razdražljivost i umor. Savetuje se adekvatno odevanje i umerene fizičke aktivnosti.

Prognoza Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, objavio je na svom Fejsbuk profilu prognozu za naredne dane u kojoj navodi da će sve do utorka biti uglavnom suvo i relativno toplo vreme, a da zatim sledi promena vremena koja nizijama donosi prvu konkretniju kišu ovog meseca, a da je na planinama preko hiljadu metara nadmorske visine moguć vlažan sneg.

- Drugi deo marta će najverovatnije biti promenljiviji uz temperature oko ili malo ispod proseka sa mogućim padavinama povremeno.U utorak sledi naoblačenje sa kišom uz pojačan severozapadni vetar i zahlađenje tako da bi posle podne na planinama preko 1.000 mnetara nadmorske visine posebno u predelima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i jugozapadne Srbije bilo uslova i za vlažan sneg, ali se konkretnije akumulacije očekuju tek preko 1.200 metara nadmorske visine. U utorak dnevni maksimumi u osetnijem padu i trebali bi se kretti od pet do 10 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:

- Oko 20. marta promenljivo oblačno i malo toplije, ali i dalje sveže uz maksimume od šest do 14 stepeni Celzijsa, dok bi pod uticajem slabog ciklona nad Jonskim morem slaba kiša mogla dolaziti sa istoka. Do oko 25. marta se računa na sinoptiku koja će uglavnom podržati svežije vreme nego sada uz temperature oko ili malo ispod proseka i povremenu kišu, dok je sneg moguć povremeno samo preko 1.000 metara nadmorske visine - navodi Čubrilo i zaključuje da će do narednog utorka biti relativno toplo, a zatim sledi promena vremena.

Podsetio je da su svi izneti podaci procene i rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a da je za zvanične informacije potrebno pratiti državne prognostičke zavode.

(Kurir)