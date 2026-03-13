SUNČANO I TOPLO, DO 20 STEPENI: Vremenska prognoza za petak, 13. mart
Jutro hladno, tokom dana sunčano. Posle podne na zapadu i jugozapadu lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima.
Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar, u Banatu i Braničevu povremeno i jak.
Vreme u Beogradu
U glavnom gradu pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine.
Prognoza narednih dana
Toplo i sunčano vreme zadržaće se do ponedeljka uveče, kada će najpre na severu i zapadu, od utoraka i u ostalim predelima, doći do naoblačenja sa kišom i pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, koje će sa sobom doneti manji pad temperature.
Preporučujemo
TAMNI OBLACI PREKRILI NEBO: Ovi delovi Srbije biće na udaru pljuskova
12. 03. 2026. u 14:27
"JOŠ RANO GOVORITI O PRAVOM PROLEĆU": Vremenska prognoza za mart meteorologa Todorovića
12. 03. 2026. u 13:25
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
GORI AMERIČKI NOSAČ AVIONA: Hitno se oglasila Centralna komanda SAD
DANAS je na američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford (CVN-78) izbio požar, koji je u međuvremenu ugašen.
12. 03. 2026. u 16:38
IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"
SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.
12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37
Komentari (0)