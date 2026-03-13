Društvo

SUNČANO I TOPLO, DO 20 STEPENI: Vremenska prognoza za petak, 13. mart

В.Н.

13. 03. 2026. u 00:05

Jutro hladno, tokom dana sunčano. Posle podne na zapadu i jugozapadu lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima.

СУНЧАНО И ТОПЛО, ДО 20 СТЕПЕНИ: Временска прогноза за петак, 13. март

Foto: Tanjug

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar, u Banatu i Braničevu povremeno i jak.

Temperatura od minus dva do 20 stepeni.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine.

Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.

Prognoza narednih dana

Toplo i sunčano vreme zadržaće se do ponedeljka uveče, kada će najpre na severu i zapadu, od utoraka i u ostalim predelima, doći do naoblačenja sa kišom i pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, koje će sa sobom doneti manji pad temperature.

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i Iranci izađite na ulice
Svet

0 0

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"

SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.

12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37

