SUNČANO I TOPLO, DO 20 STEPENI: Vremenska prognoza za petak, 13. mart

Jutro hladno, tokom dana sunčano. Posle podne na zapadu i jugozapadu lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Foto: Tanjug

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar, u Banatu i Braničevu povremeno i jak.



Vreme u Beogradu

U glavnom gradu pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine.



Prognoza narednih dana

Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.

Toplo i sunčano vreme zadržaće se do ponedeljka uveče, kada će najpre na severu i zapadu, od utoraka i u ostalim predelima, doći do naoblačenja sa kišom i pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, koje će sa sobom doneti manji pad temperature.