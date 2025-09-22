Društvo

„Gradska čistoća“ i ove godine tradicionalno na „Danima porodice“ na Zvezdari

Промо

22. 09. 2025. u 13:48

JAVNO komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd je tradicionalno i ove godine sa zadovoljstvom učestvovalo sa svojim ekološko- edukativnim programom na manifestaciji „Dani porodice“ u organizaciji Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Gradske opštine Zvezdara.

Foto: Gradska čistoća

Prisutnima su se na mestu održavanja manifestacije, Sportskom centru „Olimp“ obratile Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević i predsednica Skupštine Opštine Zvezdara Nevena Maksimović. One su poslale poruku o značaju očuvanja porodice, ali i ekološke svesti koja je neizostavan deo vaspitanja i odrastanja najmlađih sugrađana. 

Beogradski školarci, mlade porodice, ali i bake i deke koji su posetili manifestaciju sa svojim unučićima, imali su priliku da se upoznaju i druže sa zaposlenima Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje. Kroz razgovore i zanimljiv edukativni materijal zaposleni u „Gradskoj čistoći“  su im na interesantan i interaktivan način približili  brojne ekološke teme koje ulaze u opseg rada ovog najvećeg javnog komunalnog preduzeća koje se bavi održavanjem higijene naše prestonice.

Mališani su sa svojom pratnjom imali priliku i da se kroz dečiju predstavu druže sa čuvenim, oživljenim animiranim likovima „Gradske čistoće“- „Reciklosaurusima“. Papirosaurus, Metalosaurus, Plastikosaurus i Staklosaurus su u bajkovitim avanturama sa Nikolicom Čistilicom kroz pesmu i igru poslali poruke mališanima i njihovim porodicama o tome kako i zašto se reciklira, zašto je reciklaža važna  i koliko je značajna solidarnost kada je reč o očuvanju životne sredine, našeg okruženja, ali i čitave planete. 

Na taj način su Beograđani svih generacija imali su priliku da, kroz druženje sa ekipom „Gradske čistoće“ ali i trupom dečijeg pozorišta „Hajde obraduj dan!“ koja je izvela predstavu „Reciklosaurusi“, prošire svoja znanja o reciklaži, ekologiji, zaštiti životne sredine, kao i načinima odlaganja i sortiranja smeća.

Mališani su svima ulepšali dan svojim razdraganim osmesima, posebno nakon što su dobili korisne i zanimljive poklončiće  koji će im  dalje pomoći u proširivanju  ekoloških znanja.

Novosti Google News
Fudbal
