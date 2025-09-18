VAŽNA INFORMACIJA ZA SVE VOZAČE: Naredna dva meseca ova naplatna stanica neće biti u funkciji, izvode se radovi
RADOVI na izgradnji Moravskog koridora ubačeni su u petu brzinu, a krajem septembra i početkom oktobra ova saobraćajnica spojiće se sa auto-putem Miloš Veliki.
- Usled izvođenja tih radova biće obustavljen saobraćaj na priključku auto-putu “Miloš Veliki“ na naplatnoj rampi u Preljini, najavio je direktor JP “Gradac“ Milan Bojović.
Ova informacija potvrđena je i iz preduzeća “Koridori Srbije“.
- Građani Čačka, ukoliko žele ad izađu na auto-put “Miloš Veliki“, moći će da koriste samo naplatne rampe u Pakovraću ili u Takovu. Takav režim će trajati oko dva meseca, s obzirom da će se izvoditi veoma značajni radovi na spajanju Moravskog koridora i auto-puta Miloš Veliki, naveo je Bojović.
