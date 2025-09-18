"NOVOSTI" NA GENERALNOJ PROBI VOJNE PARADE: Sve je spremno za spektakl u subotu (FOTO/VIDEO)

FINALNE pripreme za vojnu paradu „Snaga jedinstva 2025“ ušle su u završnu fazu, a danas se ispred Palate Srbija održava generalna proba.

Foto: Novosti

Ekipa "Novosti" zabeležila je danas kadrove sa generalne probe velike vojne parade.

Pripadnici Vojske Srbije će 20. septembra, tokom velike vojne parade u Beogradu, pored prikaza svog umeća, razviti i najdužu srpsku zastavu - dugu 300 metara, a trobojku će nositi učenici naših vojnih škola. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milan Mojsilovićem i pomoćnikom Ministra odbrane Nenadom Miloradovićem.

"U subotu će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku. Živela slobodna Srbija!", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

Podsetimo, velika vojna parada se održava u subotu, 20. septembra u 11 časova, a građani će imati priliku da vide sve rodove i službe Vojske Srbije na jednom mestu.