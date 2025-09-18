Društvo

"NOVOSTI" NA GENERALNOJ PROBI VOJNE PARADE: Sve je spremno za spektakl u subotu (FOTO/VIDEO)

В.Н.

18. 09. 2025. u 11:30 >> 12:28

FINALNE pripreme za vojnu paradu „Snaga jedinstva 2025“ ušle su u završnu fazu, a danas se ispred Palate Srbija održava generalna proba.

НОВОСТИ НА ГЕНЕРАЛНОЈ ПРОБИ ВОЈНЕ ПАРАДЕ: Све је спремно за спектакл у суботу (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Ekipa "Novosti" zabeležila je danas kadrove sa generalne probe velike vojne parade.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Pripadnici Vojske Srbije će 20. septembra, tokom velike vojne parade u Beogradu, pored prikaza svog umeća, razviti i najdužu srpsku zastavu - dugu 300 metara, a trobojku će nositi učenici naših vojnih škola. Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milan Mojsilovićem i pomoćnikom Ministra odbrane Nenadom Miloradovićem.

"U subotu će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku. Živela slobodna Srbija!", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije. 

Podsetimo, velika vojna parada se održava u subotu, 20. septembra u 11 časova, a građani će imati priliku da vide sve rodove i službe Vojske Srbije na jednom mestu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKO DOKAZATI DA LI JE NEKO PRISTAO ILI SE DESILA OBLJUBA: Ima li prostra za zloupotrebe i lažna prijavljivanja kod novog krivičnog dela?
Društvo

0 1

KAKO DOKAZATI DA LI JE NEKO PRISTAO ILI SE DESILA OBLJUBA: Ima li prostra za zloupotrebe i lažna prijavljivanja kod novog krivičnog dela?

UVOĐENjE novog krivičnog dela u Srbiji "obljuba bez pristanka" za koje će biti propisana kazna od 3 do 12 godina zatvora u stručnoj javnosti izaziva polemiku pre svega zbog realne zebnje da će se u praksi otvoriti prostor za manipulacije i lažna prijavljivanja, a sa druge strane i šta znači "bez pristanka", jer ni za silovanje kao nešto teži oblik krivičniog dela protiv polnih sloboda, ali ni za obljubu žrtva ne daje pristanak.

18. 09. 2025. u 14:59

Politika
Tenis
Fudbal
SPECIJALNO VEČE NA ETIHADU: Povratak De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom

SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom