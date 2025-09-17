TEMPERATURA PADA ZA SKORO 10 STEPENI: Danas vetrovito i sveže - u tri dela zemlje padaće kiša
U NAREDNA dva časa u Srbiji oblačno. Slaba kiša očekuje se ponegde u Banatu, kao i na istoku i jugoistoku zemlje.
Tokom prepodneva prestanak padavina. U toku dana promenljivo oblačno, vetrovito i svežije uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije ponegde imati i udare olujne jačine. Vetar će kasnije posle podne biti u slabljenju. Najviša temperatura od 20 do 24 stepena.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), od četvrtka pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni.
