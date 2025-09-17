NA VOJNOJ PARADI I ZASTAVA SRBIJE DUGA 300 METARA!: "Novosti" sa pripadnicima VS, tokom priprema za predstojeću smotru 20. septembra

PRIPADNICI Vojske Srbije (VS) će 20. septembra, tokom velike vojne parade u Beogradu, pored prikaza svog umeća, razviti i najdužu srpsku zastavu - dugu 300 metara, a trobojku će nositi učenici naših vojnih škola.

Novosti

Potvrđeno je ovo "Novostima", juče ispred Palate "Srbija" na Novom Beogradu tokom završnih uvežbavanja svih elemenata predstojeće parade "Snaga jedinstva 2025". Građani će u subotu od 11 časova, u šta su se naši reporteri i uverili, videti defile ešelona jedinica svih rodova i službi u VS i kadeta Vojne akademije, zatim jedinice na vozilima i na plovnim objektima Rečne flotile... Posebno spektakularni biće - nalet aviona i helikoptera Ratnog vazduhoplovstva, prikaz dela sposobnosti "Kobri", egzercir koji će izvesti Garda, ali i skok pripadnika 63. padobranske brigade.

Nakon vežbi, koje su u prvoj fazi realizovane u vojnim objektima u Batajnici i Kovinu, kao i u kasarni Vojne akademije na Banjici, svakodnevno se do detalja uvežbavaju na mestu održavanja parade. Posetiocima će, osim novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije, biti predstavljena i ona iz razvoja domaće odbrambene industrije.

General-major Slavko Rakić, načelnik Uprave za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane, otkriva i da će najšira javnost, na potezu od ušća Save u Dunav, preko Brankovog, do Mosta na Adi, videti brod za posebne namene "Kozara", zatim višenamenske brodove, minolovce, rečne patrolne brodove, čamce...:

- To će biti veličanstven defile naše Rečne flotile, a videće se na velikom video-bimu, kao i sa obala Save.

Prema njegovim rečima, od 2017. u jedinice VS uvedeno je više od 260 sredstava naoružanja i vojne opreme.

- Reč je o streljačkoj municiji, pojedinim delovima intendatske opreme, kompleta zaštite malokalibarske opreme, novoj familiji streljačkog oružja, teretnim i borbenim vozilima, modernizovanim tenkovima, PVO sistemima - kaže general Rakić.

Garant bezbednosti - OVA vojna parada je najveća u novijoj istoriji Srbije, ne samo po broju ljudi koji će učestvovati, već i po broju vojne opreme koja će biti prikazana - kaže major Nemanja Radojević, portparol Ministarstva odbrane.

Major Radojević je pozvao građane da se lično uvere kolika je snaga naše vojske, naglasivši da mogu spokojno da uživaju u svakom danu jer njih čuva VS i garantuje im bezbednost.

Vojska Srbije u potpunosti je, ukazuje general Rakić, spremna za eventualne savremene izazove, navodeći da je blagovremeno uključena u robotizaciju svojih jedinica i tzv. dronsku revoluciju:

- Građani će biti pozitivno iznenađeni raznovrsnim brojem bespilotnih letelica. Reč je o letelicama, od taktičkog do operativnog radijusa, izviđačkim i borbenim, za jednokratnu ili višekratnu upotrebu.

Pukovnik Stevan Žigić, iz Uprave za razvoj i opremanje VS, rekao je nedavno "Novostima" da su pripadnici Vojske Srbije izuzetno motivisani za izvođenje ove vojne parade.

- Što se građana tiče, parada je tako koncipirana da ne predviđa mogućnost prilaska samim borbenim sredstvima dok bude trajala ova manifestacija. Međutim, već 23. septembra biće organizovan Sajam naoružanja i opreme "Partner 2025", gde će moći da se vidi većina vojnog naoružanja koji će učestvovati na samoj paradi... Tada će građani moći da ih podrobno razgledaju - objasnio nam je pukovnik Žigić.n