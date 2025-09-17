NA VOJNOJ PARADI I ZASTAVA SRBIJE DUGA 300 METARA!: "Novosti" sa pripadnicima VS, tokom priprema za predstojeću smotru 20. septembra
PRIPADNICI Vojske Srbije (VS) će 20. septembra, tokom velike vojne parade u Beogradu, pored prikaza svog umeća, razviti i najdužu srpsku zastavu - dugu 300 metara, a trobojku će nositi učenici naših vojnih škola.
Potvrđeno je ovo "Novostima", juče ispred Palate "Srbija" na Novom Beogradu tokom završnih uvežbavanja svih elemenata predstojeće parade "Snaga jedinstva 2025". Građani će u subotu od 11 časova, u šta su se naši reporteri i uverili, videti defile ešelona jedinica svih rodova i službi u VS i kadeta Vojne akademije, zatim jedinice na vozilima i na plovnim objektima Rečne flotile... Posebno spektakularni biće - nalet aviona i helikoptera Ratnog vazduhoplovstva, prikaz dela sposobnosti "Kobri", egzercir koji će izvesti Garda, ali i skok pripadnika 63. padobranske brigade.
Nakon vežbi, koje su u prvoj fazi realizovane u vojnim objektima u Batajnici i Kovinu, kao i u kasarni Vojne akademije na Banjici, svakodnevno se do detalja uvežbavaju na mestu održavanja parade. Posetiocima će, osim novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije, biti predstavljena i ona iz razvoja domaće odbrambene industrije.
General-major Slavko Rakić, načelnik Uprave za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane, otkriva i da će najšira javnost, na potezu od ušća Save u Dunav, preko Brankovog, do Mosta na Adi, videti brod za posebne namene "Kozara", zatim višenamenske brodove, minolovce, rečne patrolne brodove, čamce...:
- To će biti veličanstven defile naše Rečne flotile, a videće se na velikom video-bimu, kao i sa obala Save.
Prema njegovim rečima, od 2017. u jedinice VS uvedeno je više od 260 sredstava naoružanja i vojne opreme.
- Reč je o streljačkoj municiji, pojedinim delovima intendatske opreme, kompleta zaštite malokalibarske opreme, novoj familiji streljačkog oružja, teretnim i borbenim vozilima, modernizovanim tenkovima, PVO sistemima - kaže general Rakić.
Garant bezbednosti
- OVA vojna parada je najveća u novijoj istoriji Srbije, ne samo po broju ljudi koji će učestvovati, već i po broju vojne opreme koja će biti prikazana - kaže major Nemanja Radojević, portparol Ministarstva odbrane.
Major Radojević je pozvao građane da se lično uvere kolika je snaga naše vojske, naglasivši da mogu spokojno da uživaju u svakom danu jer njih čuva VS i garantuje im bezbednost.
Vojska Srbije u potpunosti je, ukazuje general Rakić, spremna za eventualne savremene izazove, navodeći da je blagovremeno uključena u robotizaciju svojih jedinica i tzv. dronsku revoluciju:
- Građani će biti pozitivno iznenađeni raznovrsnim brojem bespilotnih letelica. Reč je o letelicama, od taktičkog do operativnog radijusa, izviđačkim i borbenim, za jednokratnu ili višekratnu upotrebu.
Pukovnik Stevan Žigić, iz Uprave za razvoj i opremanje VS, rekao je nedavno "Novostima" da su pripadnici Vojske Srbije izuzetno motivisani za izvođenje ove vojne parade.
- Što se građana tiče, parada je tako koncipirana da ne predviđa mogućnost prilaska samim borbenim sredstvima dok bude trajala ova manifestacija. Međutim, već 23. septembra biće organizovan Sajam naoružanja i opreme "Partner 2025", gde će moći da se vidi većina vojnog naoružanja koji će učestvovati na samoj paradi... Tada će građani moći da ih podrobno razgledaju - objasnio nam je pukovnik Žigić.n
