NAJVEĆA VOJNA PARADA U NOVOJ ISTORIJI SRBIJE: Pogledajte spektakularne prizore sa probe (FOTO/VIDEO)

М. Кутлача

16. 09. 2025. u 18:00

PRED veliku vojnu paradu "Snaga jedinstva" koja će biti održana u subotu, 20. septembra sa početkom u 11 časova, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije počeli završnu fazu priprema uvežbavanjima ispred Palate Srbija.

Ekipa "Novosti" prisustvovala je probi pred najveću vojnu paradu novije istorije, koja je veća od prethodne ne samo po broju ljudi koji će učestvovati, već i po broju ključnih sredstava naoružanja i vojne opreme koje će biti prikazana.

- Što se tiče same vojne parade, ona će se sastojati iz više faza. Kao što ste takođe mogli da čujete, pre svega, to će biti defile ešalona jedinica pripadnika gotovo svih rodova i službi.

Tu će biti predstavnici Kopnene vojske – Prva, Druga, Treća, Četvrta brigada, potom iz 72. Brigade za specijalne operacije, 63. Padobranske brigade, Odreda specijalne namene "Kobre", kao i poseban podešalon kadeta Vojne akademije i na kraju podešalon vojnih veterana. Nakon defilea ešalona jedinica, kreće ešalon jedinica na vozilima.

Tu će svi sastavi jedinice VS da predstave, u okviru jednog defilea, reprezentativna sredstva iz njihove nadležnosti, kao što su: izviđačke jedinice, specijalne jedinice, pešadijske jedinice, oklopne, artiljerijske, raketne jedinice, PVO jedinice, kao i jedinice telekomunikacija, jedinice za protivelektronsku borbu.

Nakon toga sledi defile plovila na čelu sa brodom posebne namene "Kozara", višenamenskim brodovima, minolovcima, rečnim patrolnim brodovima i čamcima, među kojima će biti prikazani i modernizovani brodovi. To će se dešavati na obližnjoj reci, na potezu od Ušća ka Brankovom mostu. I na kraju – defile vazduhoplovnog ešalona, na kojem će biti predstavljeni naši vazduhoplovi – avioni i helikopteri, kako modernizovani, tako i novi – rekao je general-major Rakić.

Vojska Srbije se poslednjih godina znatno naoružala i opremila sa više od 260 sredstava naoružanja i vojne opreme, počev od jednostavnih do složenijih, poput "Lazara“, "Miloša“, guseničnih vozila i tenkova, PVO sistema i bespilotnih letelica – naglašava načelnik Uprave za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane, general-major Slavko Rakić.

Portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, major Nemanja Radojević, imao je poruku za sve građane:

- Pozivam ovim putem sve građane da, zajedno sa nama – pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, u subotu proslavimo ovaj za nas svečani praznik i da dođu da se uvere kolika je snaga naše vojske i koliko je ona daleko veća nego što je to bilo u nekom prethodnom periodu, i da vide da mogu mirno i spokojno da uživaju u svakom danu, jer njih čuva Vojska Srbije i garantuje bezbednost svakog građanina u našoj Republici 

Na paradi ćemo videti zastavu dugu 300 metara, koju će nositi učenici naših vojnih škola. Prema procenama, oko 10 hiljada pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane učestvovaće na „Snazi jedinstva 2025“, a ulicama će prodefilovati oko 650 vozila, ne računajući vazduhoplove i plovila koja će krstariti od Ušća ka Brankovom mostu.

