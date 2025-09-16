Društvo

"NOVOSTI" NA PROBI VOJNE PARADE: U subotu građane očekuje spektakl - Vojska će izneti najdužu zastavu od 300 metara (FOTO/VIDEO)

Марија Стевановић
Marija Stevanović

16. 09. 2025. u 12:30

EKIPA "Novosti" danas je prisustvovala probi vojne parade "Snaga jedinstva" koja se održava u subotu u Beogradu.

Foto: Novosti

Danas smo bili u prilici da prisustvujemo uvežbavanju elemenata parade koja će za građane biti pravi spektakl. 

Foto: Novosti

Kako saznajemo, pripadnici Vojske Srbije će u subotu, između ostalog razviti i najdužu srpsku zastavu - dugačku čak 300 metara. 

Foto: Novosti

Pogledajte kadrove koje smo zabeležili na današnjoj probi: 

Foto: Фото: Новости

Podsetimo, pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović izjavio je juče da će tokom vojne parade 20. septembra biti prikazani novi tipovi borbenih i neborbenih vozila, PVO sistem i modernizovana rečna flotila, a istakao je da je ostvaren veliki napredak i u oblasti veštačke inteligencije i dronova.

- PVO - jednako suverenitet i tu smo mi napravili najveće skokove, ne samo u tipu naoružanja koje je nabavljeno, nego i u formiranju slojevitog sistema, od najdalekometnijih sistema koji odmiču avijaciju protivnika na jako veliku daljinu, do onih sistema koje mogu da obaraju vođene rakete i bombe, efektore koje će avijacija, i ne samo avijacija, lansirati prema našoj teritoriji, prema našim trupama, do sistema koji služe da odbrane trupe od dronova - rekao je Miloradović za RTS.

EKSKLUZIVNO! "Novosti" na uvežbavanju vojne parade - vojska će prikazati moćno naoružanje

