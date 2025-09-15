ŠTA ĆE SVE BITI PRIKAZANO NA PARADI U SUBOTU? Miloradović otkriva - Nova vozila, PVO sistem...

POMOĆNIK ministra odbrane Nenad Miloradović izjavio je danas da će tokom vojne parade 20. septembra biti prikazani novi tipovi borbenih i neborbenih vozila, PVO sistem i modernizovana rečna flotila, a istakao je da je ostvaren veliki napredak i u oblasti veštačke inteligencije i dronova.

Foto: MO

- PVO - jednako suverenitet i tu smo mi napravili najveće skokove, ne samo u tipu naoružanja koje je nabavljeno, nego i u formiranju slojevitog sistema, od najdalekometnijih sistema koji odmiču avijaciju protivnika na jako veliku daljinu, do onih sistema koje mogu da obaraju vođene rakete i bombe, efektore koje će avijacija, i ne samo avijacija, lansirati prema našoj teritoriji, prema našim trupama, do sistema koji služe da odbrane trupe od dronova - rekao je Miloradović za RTS.

Pomoćnik minstra je naglasio da se veštačka inteligencija i dronovi sve više koriste u ratne svrhe i objasnio da je Srbija u prethodnih nekoliko godina učinila veliki napredak na tom polju.

- Vidimo u ratu u Ukrajini kako se to masovno dešava. Mi smo na vreme prepoznali tu potrebu, i pre nekoliko godina smo napravili tzv. dokument koji se zove Strategija robotizacije Vojske Srbije i videćete ovom prilikom nove napadne, izviđačke i besposadne sisteme - rekao je on.

Dodao je da opremanje vojske predstavlja složen planski proces i strateški zadatak svake države.

- To je upravo sada isplivalo u prvi plan i pogotovo u Evropi. U Evropi su na sceni strahovite pripreme, vrlo intenzivne, u kojima su odbrana i bezbednost došli u apsolutni prioritet kontinenta, odnosno evropske zajednice. Mi smo imali dosta dobru viziju i malo smo ranije krenuli u transformaciju vojske po najsavremenijim principima - rekao je Miloradović.

On je ocenio da Srbija ima jedinstvenu poziciju jer je vojno neutralna država što, kako je rekao, donosi i određene prednosti.

- Jedna od naših glavnih prednosti je naša vojna industrija i najveći deo te modernizacije je upravo naša vojna industrija i ona je morala da se transformiše u tom periodu. Nekih 270 tipova novog naoružanja je razvijeno u tom periodu, a zatim su osvojene serijske proizvodnje. To je ono čime se upravo sada Evropa bavi - rekao je pomoćnik ministra odbrane.

Foto: Printscreen/RTS Nenad Miloradović

Kako je naglasio, serijska proizvodnja najsavremenijeg naoružanja u srpskoj odbrambenoj industriji je u toku.

- Naša odbrambena industrija je u ovom periodu isporučila vojci nešto više od 500 krupnih sistema naoružanja vojne opreme. Toliko je još isfinansirano i u proizvodnji je - rekao je on.

Miloradović je naveo da je deo opreme za Vojsku Srbije nabavljen iz inostranstva što, kako je istakao, pokazuje prednosti spoljne politike koju vodi državno rukovodstvo.

- Tu se vide prednosti naše multivektorske spoljne politike koju vodi naše državno rukovodstvo i pregovaračke sposobnosti koje su nam omogućile da sa raznih delova planete, što mnogi drugi ne mogu da urade, obezbedimo takav nivo sposobnosti vojne tehnike ili sposobnosti vojske ukupno, koji za ta iznosna sredstva koje smo mi potrošili, sigurno druge zemlje nisu mogle da urade - naglasio je on.

Miloradović je rekao da se pripreme za vojnu paradu odvijaju planski i organizovano, kao i da je najveći deo priprema završen.

- Imamo još jedan deo tehnike koji, pošto radi se o vrlo velikom broju sistema naoružanja, treba da se rasporedi na relativno malom prostoru. Očekujemo još danas da dođe taj još jedan deo tehnike. Najveći deo priprema je sad u onom logističkom delu i u onome što je priprema za TV prenose, za organizaciju dolaska brojnih zvanica, i da se omogući narodu koga očekujemo u velikom broju da dođe da nam se pridruži i da ostali, koji to gledaju putem medija, mogu na kvalitetan način da vide i da dožive to - naveo je on.

Miloradović je naveo da će svi rodovi i sve službe Vojske Srbije biti predstavljeni tokom parade.

- Nekih 6.000 direktnih učesnika, što marširajućih, što onih u vozilima, plovilima i vazduhoplovima koji će moći da se vide i nekih 4.000 koji su u podršci svih tih dešavanja - objasnio je on.

Pomoćnik ministra je rekao da će za publiku centralno mesto dešavanja biti u parku preko puta Palate "Srbija" prema Dunavu i dodao da su na događaj dobrodošle i porodice sa decom.

- To će biti dosta bučno i biće dosta pirotehničkih efekata. Naravno, avijacija je dosta bučna. Nama je drago da dođe što više naroda, da dođe što više dece, ne baš beba. Tu su verovatno i potencijalni novi piloti, tenkisti, ali i konstruktori i proizvođači naoružanja - zaključio je Miloradović.

